همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم فعالیت‌های بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ در جنگ رمضان

در دیدار مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، روند فعالیت‌های مربوط به بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی را که در جنگ رمضان نیز تداوم داشته، بررسی و درخصوص تسریع فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن بازدید مستمر از پالایشگاه فاز ۱۴ و دیگر طرح‌های در دست اقدام این شرکت در ایام جنگ رمضان، از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در این جنگ نیز بازدید و با هدف برنامه‌ریزی به‌منظور بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، جلسات جداگانه‌ای با حضور پیمانکاران فرعی برگزار کرد.

بر اساس این خبر، تنها ۱۰ روز پس از حمله به تأسیسات پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در جنگ ۱۲روزه، تزریق گاز از این فاز به خط سراسری با تعمیر و وارد مدار کردن سه ردیف شیرین‌سازی از چهار ردیف، از سر گرفته شد و از آن زمان تاکنون، فعالیت‌های بازسازی ردیف چهارم این طرح با تمام توان اجرایی تداوم دارد.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید