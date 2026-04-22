به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن بازدید مستمر از پالایشگاه فاز ۱۴ و دیگر طرح‌های در دست اقدام این شرکت در ایام جنگ رمضان، از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در این جنگ نیز بازدید و با هدف برنامه‌ریزی به‌منظور بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، جلسات جداگانه‌ای با حضور پیمانکاران فرعی برگزار کرد.

بر اساس این خبر، تنها ۱۰ روز پس از حمله به تأسیسات پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در جنگ ۱۲روزه، تزریق گاز از این فاز به خط سراسری با تعمیر و وارد مدار کردن سه ردیف شیرین‌سازی از چهار ردیف، از سر گرفته شد و از آن زمان تاکنون، فعالیت‌های بازسازی ردیف چهارم این طرح با تمام توان اجرایی تداوم دارد.

