بازگشایی ۶ فرودگاه دیگر از شنبه
معاون سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی شش فرودگاه دیگر از شنبه ۵ اردیبهشت، خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، در یک برنامه تلویزیونی گفت: به دلیل همین حساسیت خدمات این صنعت در لحظه اول متوقف میشود و بخش اقتصاد و بازرگانی شرکتهای هواپیمایی نیز بخاطر آسیبها تعطیل میماند.
وی اظهار کرد: موضوع جدیدی که در جنگ تحمیلی سوم داشتیم این بود که دشمن صنعت هوانوردی را مورد هجمه قرار داد و در زیرساختهای فرودگاهی، ناوبری و ناوگان خسارتهایی ایجاد شد.