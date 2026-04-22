بازگشایی ۶ فرودگاه دیگر از شنبه

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، در یک برنامه تلویزیونی گفت: به دلیل همین حساسیت خدمات این صنعت در لحظه اول متوقف می‌شود و بخش اقتصاد و بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی نیز بخاطر آسیب‌ها تعطیل می‌ماند.

وی اظهار کرد: موضوع جدیدی که در جنگ تحمیلی سوم داشتیم این بود که دشمن صنعت هوانوردی را مورد هجمه قرار داد و در زیرساخت‌های فرودگاهی، ناوبری و ناوگان خسارت‌هایی ایجاد شد.

