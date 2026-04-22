خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵

نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵
کد خبر : 1776678
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر نیرو از نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد که در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی، کشاورزی نصب شده است.

به گزارش ایلنا؛ مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند در دولت چهاردهم خبرداد.   
 
رجبی مشهدی از نصب  ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد که در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی، کشاورزی نصب شده است .
 
معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه طی دولت چهاردهم سرعت نصب کنتورهای هوشمند افزایش یافته اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از مشترکان به سامانه‌های پایش و مدیریت هوشمند مصرف برق متصل شده‌اند .
 
رجبی مشهدی هدف از این اقدام مهم را مدیریت بار شبکه برق کشور و افزایش شفافیت مصرف انرژی عنوان کرد.
 
نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید