به گزارش ایلنا؛ مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند در دولت چهاردهم خبرداد.

رجبی مشهدی از نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد که در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی، کشاورزی نصب شده است .

معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه طی دولت چهاردهم سرعت نصب کنتورهای هوشمند افزایش یافته اظهار داشت: بخش قابل‌توجهی از مشترکان به سامانه‌های پایش و مدیریت هوشمند مصرف برق متصل شده‌اند .

رجبی مشهدی هدف از این اقدام مهم را مدیریت بار شبکه برق کشور و افزایش شفافیت مصرف انرژی عنوان کرد.

