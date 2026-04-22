نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵
معاون وزیر نیرو از نصب ۶.۶ میلیون کنتور هوشمند تا ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد که در بخشهای خانگی، تجاری، صنعتی، عمومی، کشاورزی نصب شده است.
به گزارش ایلنا؛ مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند در دولت چهاردهم خبرداد.
معاون برق وانرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه طی دولت چهاردهم سرعت نصب کنتورهای هوشمند افزایش یافته اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از مشترکان به سامانههای پایش و مدیریت هوشمند مصرف برق متصل شدهاند .
رجبی مشهدی هدف از این اقدام مهم را مدیریت بار شبکه برق کشور و افزایش شفافیت مصرف انرژی عنوان کرد.