ابلاغ ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است: باستناد بند ١٥ الحاقیه شماره سه بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری در خصوص اعلام فهرست اقلام مشمول ممنوعیت صادراتی صنایع شیمیایی و پلیمری و اقلام استثنا از ممنوعیت صادراتی ، به آگاهی می رساند:

- صادرات کلیه کد تعرفه‌های محصولات پتروشیمی مندرج در فهرست پیوست نامه شماره ٥٤٥٤١/١٠٨-١ صپ در تاریخ ۶ آبان ١٤٠٤ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. ضمنا لازم به ذکر است کالاهای احتمالی دارای مازاد و شرکت‌های مجاز به صادرات با تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و این دفتر به گمرک ایراناعلام خواهد شد.

- صادرات کلیه کد تعرفه‌های محصولات پتروشیمی تولیدی صنایع پایین‌دستی مندرج در فهرست پیوستنامه شماره ٦٨٠٩٤٧٤ در ۲۵ آذر ١٤٠٤ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع تا اطلاع ثانوی ممنوعاست. ضمنا لازم به ذکر است کالاهای احتمالی دارای مازاد و شرکت‌های مجاز به صادرات با تایید دفتر صنایعشیمیایی و پلیمری وزارت متبوع و این دفتر به گمرک ایران اعلام خواهد شد.

- صادرات کد تعرفه‌های مندرج در ذیل جز ٣ بند الف نامه مذکور(شامل ١٠ کد تعرفه) مربوط به اسید سولفونیک(LABSA) کامپاند پلی اتیلن ، کامپاند پلی پروپیلن، کامپاند پلی وینیل کلراید و پریفرم تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

- اقلام مندرج در بند ٢ نامه مذکور نیز مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع نامه شماره ٧٣٦٥٥٩١ در تاریخ ۱۳ اسفند١٤٠٤ این دفتر (ممنوعیت صادراتی فصول ١ تا ٢٤) نمی‌شوند.

