جنگ علیه ایران بزرگترین بحران انرژی تاریخ را رقم میزند
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شدیدترین بحران انرژی تاریخ جهان را در پی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، فاتح بیرول روز سهشنبه (یکم اردیبهشت) در گفتوگو با رادیو فرانس اینتر اعلام کرد: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بدترین بحران انرژی را که جهان تاکنون با آن روبهرو شده است، ایجاد میکند.
وی افزود: این اتفاق در واقع بزرگترین چالش در حوزه انرژی جهان است، اگر آثار بحران بنزین و گاز را با وضع ناشی از درگیریهای روسیه و اوکراین ترکیب کنید، بحران کنونی بسیار بزرگ است.
درگیریهای نظامی در خاورمیانه، تردد از تنگه هرمز را که یکپنجم محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان از آن میگذرد، با اختلال روبهرو کرده است.
افزون بر آثار تنشهای مسکو و کییف که پیشتر عرضه گاز روسیه به اروپا را متوقف کرده بود، بحران انرژی جهان اکنون تشدید شده است.
بیرول اوایل ماه جاری میلادی گفته بود: وضع کنونی بازارهای جهانی انرژی بدتر از بحرانهای پیشین در سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ میلادی است.
آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس موافقت کرد برای مقابله با افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی خود برداشت کند.