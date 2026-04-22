به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، فاتح بیرول روز سه‌شنبه (یکم اردیبهشت) در گفت‌وگو با رادیو فرانس اینتر اعلام کرد: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بدترین بحران انرژی را که جهان تاکنون با آن روبه‌رو شده است، ایجاد می‌کند.

وی افزود: این اتفاق در واقع بزرگ‌ترین چالش در حوزه انرژی جهان است، اگر آثار بحران بنزین و گاز را با وضع ناشی از درگیری‌های روسیه و اوکراین ترکیب کنید، بحران کنونی بسیار بزرگ است.

درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، تردد از تنگه هرمز را که یک‌پنجم محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از آن می‌گذرد، با اختلال روبه‌رو کرده است.

افزون بر آثار تنش‌های مسکو و کی‌یف که پیش‌تر عرضه گاز روسیه به اروپا را متوقف کرده بود، بحران انرژی جهان اکنون تشدید شده است.

بیرول اوایل ماه جاری میلادی گفته بود: وضع کنونی بازارهای جهانی انرژی بدتر از بحران‌های پیشین در سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ میلادی است.

آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس موافقت کرد برای مقابله با افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی خود برداشت کند.

