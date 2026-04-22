قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۵۱۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار ۲۵۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۶۰۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۴ هزار و ۱۱۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۲۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۹۱۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۴ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۵۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۶۱۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۵۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۷۶۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۵۶۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۷۰۳ تومان است.