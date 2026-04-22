به گزارش ایلنا، وزارت نفت عراق روز سه‌شنبه از قریب الوقوع بودن آغاز عملیات صادرات از طریق خط لوله کرکوک – فیشخابور – ترکیه خبر داد و اعلام کرد ظرفیت کلی این خط به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه می‌رسد.

صاحب بزون سخنگوی این وزارتخانه، گفت: عملیات صادرات از طریق تانکرها به سوریه تا رسیدن به بندر بانیاس ادامه دارد.

وی اشاره کرد که به‌زودی خط لوله کرکوک – فیشخابور – ترکیه وارد مدار می‌شود و در مرحله نخست اجازه عبور مقادیر محدودی داده خواهد شد.

صاحب بزون بیان کرد: ظرفیت این خط یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه است و پس از تکمیل آزمایش هیدروستاتیک وارد بهره‌برداری خواهد شد.

انتهای پیام/