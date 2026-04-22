راهاندازی خط لوله کرکوک–فیشخابور–ترکیه با ظرفیت ۱.۶ میلیون بشکه
وزارت نفت عراق اعلام کرد بهزودی صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–فیشخابور–ترکیه با ظرفیت ۱.۶ میلیون بشکه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، وزارت نفت عراق روز سهشنبه از قریب الوقوع بودن آغاز عملیات صادرات از طریق خط لوله کرکوک – فیشخابور – ترکیه خبر داد و اعلام کرد ظرفیت کلی این خط به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه میرسد.
صاحب بزون سخنگوی این وزارتخانه، گفت: عملیات صادرات از طریق تانکرها به سوریه تا رسیدن به بندر بانیاس ادامه دارد.
وی اشاره کرد که بهزودی خط لوله کرکوک – فیشخابور – ترکیه وارد مدار میشود و در مرحله نخست اجازه عبور مقادیر محدودی داده خواهد شد.
صاحب بزون بیان کرد: ظرفیت این خط یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه است و پس از تکمیل آزمایش هیدروستاتیک وارد بهرهبرداری خواهد شد.