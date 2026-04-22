قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار معامله شد
قیمت نفت در پی ارزیابی معاملهگران از چشمانداز مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان جنگ، نزدیک به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه داد و ستد شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز ، قیمت نفت روز چهارشنبه (دوم اردیبهشت) پس از افزایش حدود یک دلاری طی ساعتهای اولیه معامله در بازارهای آسیایی تا حد زیادی ثابت بود و سرمایهگذاران در حال ارزیابی چشمانداز مذاکرات واشینگتن و تهران پس از تمدید آتشبس یکطرفه از سوی آمریکا هستند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۳۸ دقیقه بهوقت گرینویچ پس از ثبت رقم ۹۹ دلار و ۳۸ سنت در ساعات اولیه معاملههای امروز، با ۳ سنت یا ۰.۰۲ درصد افزایش به ۹۸ دلار و ۵۱ سنت برای هر بشکه رسید.
نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا پس از رسیدن به ۹۰ دلار و ۷۱ سنت در آغاز معاملههای امروز، با ۱۳ سنت یا ۰.۱۴ درصد افت، ۸۹ دلار و ۵۳ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص در معاملههای روز سهشنبه (یکم اردیبهشت) حدود ۳ درصد افزایش یافتند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از انقضای آتشبس در جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مدعی شد آتشبس را برای ادامه مذاکرات بهمنظور پایان دادن به جنگ بهطور نامحدود تمدید میکند.
هیرویوکی کیکوکاوا، استراتژیست ارشد در مؤسسه نیسان سکیوریتیز اینوستمنت، یکی از واحدهای شرکت نیسان سکیوریتیز، در این باره گفت: با توجه به مشخص نبودن نتیجه مذاکرات و ادامه اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار نفت جهت مشخصی ندارد، اما احتمال دارد با از سرگیری درگیری نظامی قیمتها نزدیک به سطح کنونی باقی بماند.
ترامپ مدعی شد نیروی دریایی آمریکا به اصطلاح محاصره بنادر و سواحل ایران را حفظ میکند، در حالی که تهران این اقدام را نقض آتشبس و اقدام جنگی میداند، مقامهای ایرانی هنوز درباره تمدید آتشبس یکطرفه اظهارنظری نکردهاند.
در اروپا، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، اعلام کرده است که خط لوله نفت دروژبا که نفت روسیه را به قاره سبز انتقال میدهد، آماده ازسرگیری فعالیت است.
با این حال، سه منبع صنعتی گفتند: روسیه قرار است از یکم ماه مه صادرات نفت از قزاقستان به آلمان با خط لوله دروژبا را متوقف کند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز دادههای مربوط به ذخیرهسازیهای نفت خام و فرآوردههای نفتی ایالات متحده را منتشر خواهد کرد.
منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا در روز سهشنبه گفتند: حجم ذخیرهسازیهای نفت خام ایالات متحده پس از سه هفته افزایش، هفته گذشته با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه افت روبهرو بوده و ذخیرهسازیهای بنزین و فرآوردههای تقطیری هم روندی کاهشی داشته است.
تحلیلگران کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا را برای هفته منتهی به ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) پیشبینی کردهاند.