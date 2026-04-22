۸۱۹ هزار تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد تأمین شد

به گزارش ایلنا و به نقل از دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجید حبیبی، سرپرست مدیریت حوزه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: مناطق آزاد در این دوره، فراتر از یک ظرفیت اقتصادی عمل کرده و به بازوی عملیاتی دولت در مدیریت مرزها و پشتیبانی لجستیکی کشور تبدیل شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمارهای منتشرشده، در این بازه زمانی در مجموع ۸۱۹ هزار و ۲۴۰ تُن کالای اساسی شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، شکر، چای، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو از طریق مناطق آزاد وارد زنجیره تأمین غذایی کشور شده است.

حبیبی در پایان با تأکید بر ضرورت کاهش فشار بر زنجیره تأمین در شرایط جنگی، خواستار حذف بروکراسی‌های زائد و افزایش سرعت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای استمرار جریان تجارت و ترخیص کالا شد. است.