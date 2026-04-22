به گزارش ایلنا، رسول خلیفه سلطانی عضو انجمن فولاد اظهار کرد: در کوتاه مدت می‌توانیم فولاد مورد نیاز کشور را از محل واردات جبران کنیم.

وی افزود: تا دو ماه آینده بازار فولاد به ویژه ورق فولادی به تعادل می‌رسد، بنابراین متقاضیان داخلی برای خرید فولاد خویشتنداری کرده و صبر کنند تا بازار به نقطه تعادل خود بازگردد.