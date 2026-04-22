بازار فولاد تا دو ماه آینده به تعادل میرسد
عضو انجمن فولاد گفت: تا دو ماه آینده بازار فولاد به ویژه ورق فولادی به تعادل میرسد، بنابراین متقاضیان داخلی برای خرید فولاد خویشتنداری کرده تا بازار به نقطه تعادل خود بازگردد.
به گزارش ایلنا، رسول خلیفه سلطانی عضو انجمن فولاد اظهار کرد: در کوتاه مدت میتوانیم فولاد مورد نیاز کشور را از محل واردات جبران کنیم.
وی افزود: تا دو ماه آینده بازار فولاد به ویژه ورق فولادی به تعادل میرسد، بنابراین متقاضیان داخلی برای خرید فولاد خویشتنداری کرده و صبر کنند تا بازار به نقطه تعادل خود بازگردد.