دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور به ایلنا خبر داد:
جزییات بخشودگی جرایم تاخیر پرداخت اقساط وامها/ زمان تمدید نشده است
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور با بیان اینکه سررسید پرداخت اقساط بانکی در بازه زمانی ٩ اسفند سال گذشته تا ٩ اردیبهشتماه مشمول جریمه تاخیر نمیشود، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی تسهیلات تا سقف ٧٠٠ میلیون تومان مشمول این بخشودگی میشود اما طبق تصمیم بانکهای خصوصی، تمام تسهیلات با هرررقمی مشمول این بخشودگی خواهد شد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه پرداخت اقساط بانکی مشمول جرایم نمیشود، گفت: هم بانک مرکزی و هم کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به بانکها بخشنامهای را ارسال کردهاست که اگر سررسید اقساط از تاریخ ٩ اسفند تا ٩ اردیبهشت باشد، جریمه تاخیر از آنها دریافت نمیشود.
وی ادامه داد: اگر بانکی خارج از این بخشنامه عمل و اقساط را با جریمه تاخیر دریافت کرده، مردم میتوانند مشخصات شعبه اعلام و گزارش کنند تا موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفت: البته در برخی از رسانهها خبری منتشر شده مبنی بر اینکه بخشودگی اقساط بانکی از جرایم تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده که چنین ابلاغیه کتبی از سوی بانک مرکزی دریافت نکردهایم و موضوع بخشودگی تنها تا ٩ اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
جمشیدی تاکید کرد: در بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده که تسهیلات تا ٧ میلیون ریال مشمول بخشودگی جرایم پرداخت اقساط با تاخیر میشود اما به نمایندگی از بانکهای خصوصی اعلام میکنم که در صورت پرداخت اقساط در این بازه زمانی، جرایم تسهیلات بالای ٧٠٠ میلیون تومان هم مشمول بخشودگی جرایم خواهد شد. اگر میزان تسهیلات یک همت هم باشد در صورت پرداخت قسط آن، جریمهای دریافت نخواهد شد.
وی اظهار داشت: مردم درباره جرایم پرداخت اقساط با تاخیر برداشت اشتباه نداشته باشند، تسهیلات خرد و کلان بانکی که ارایه میشود از محل سپردههای مردمی است و بانکها هم به سپردههای مردم سود اختصاص میدهند، این سود تسهیلات هم ادامه دار است اگر حتی یک روز به تعویق بیفتد،۶ درصد به نرخ سود تسهیلات اضافه میشود و این ۶ درصد وجه التزام است که مشمول بخشودگی قرار میگیرد. بنابراین باید جریمه تاخیر در پرداخت اقساط را بدهند چراکه همون جریمه را بانکها به سپردهگذاران میپردازند.