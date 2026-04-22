بحران آب حل نشده است/ جنگ روی بارندگی ایران تاثیر داشت؟

رضا حاجی کریم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برخی اظهارات مبنی بر انهدام مرکز بارورسازی ابر و‌ تغییر آب و هوا در امارات توسط ایران و تاثیر آن بر بارش های اخیر گفت: این اظهارات جنبه علمی ندارد و غیرکارشناسانه است.

وی توضیح داد: اولا ایران مرکز بارورسازی ابرهای کشور امارات را به نیت بارورسازی ابرها مورد حمله قرار نداده است هر آنچه در جنگ اخیر مورد هدف نظامی ایران قرار گرفته در راستای بازدارندگی متقابل و علیه مراکزی بوده که به ایران حمله شده است.

تاثیر بارورسازی ابر بر کشورهای همسایه اثبات شده؛ نیست

رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب افزود: تاکنون فلسفه بارورسازی ابرها در هیچ جای دنیا نه برای بارش و یا قطع بارش همسایگان به مرحله عملیاتی نرسیده است هر آنچه هم بوده در حد مطالعات، پایلوت و سوژه های مطالعاتی دانشگاهی بوده است.

شکسته شدن رکورد بارش؛ از غرب تا جنوب

وی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه در کشور پهناوری مانند ایران با وسعت ۱.۷ میلیون کیلومتر مربع که امسال شاهد هستیم از غرب کشور در کردستان رکورد بارش چند سال و حتی چند دهه گذشته شکسته شد تا در بسیاری از حوضه های کم بارش مانند هرمزگان که شاهد فزونی بسیار زیاد بارش هستیم؛ کدام مرکز بارورسازی امارات می تواند چنین اثر گسترده ای داشته باشد؟

حاجی کریم گفت: این هیجانات زودگذر توییت زدن در مورد برخی مسائل اینچنینی هم خسارت به منافع ملی بوده و هم باور عمومی را به چالش می کشد.

بارورسازی انرژی زیادی نیاز دارد

وی خاطرنشان کرد: انرژی مورد نیاز برای جابجایی ابرها نه در کشور پهناوری مانند ایران بلکه در یک حوزه محدود جغرافیایی به قدری زیاد است که هیچ مرکز بارورسازی ابری در امارات و یا هر نقطه از جهان نمی تواند این کار را انجام دهد.

این کارشناس حوزه آب در ادامه بیان داشت: انرژی مورد نیاز جابجایی ابرها و فراهم‌سازی شرایط بارش از جمله وجود ابر، بارور شدن ابر و فراهم شدن فضا در تراز جوی هیچگاه ارتباطی به هیچ سامانه راداری نیز آن‌ هم در کشوری به بزرگی ایران ندارد.

بحران آب حل نشده است

وی در ارزیابی بارش های سال جاری نیز اظهار داشت: با یک سال بارندگی نمی توان شاهد هیچ تغییر ماهوی در نظام بارش باشیم در بررسی منحنی بارش ها متوجه می شویم در سال ۹۸ هم بارش خوبی داشتیم، طبق رصد منحنی بارش در بسیاری حوضه ها به بارندگی نرمال می رسیم، در برخی حوضه ها مثل تهران، مرکزی و قم بسیار پایین تر از نرمال هستیم و در برخی حوضه ها هم از محدوده نرمال عبور کردیم اما به این معنا نیست که مشکل آب حل شده است.

مشکل آب ایران به مصرف مربوط است

حاجی کریم متذکر شد: مسئله آب کشور در سمت بارش نیست موضوع بر سر مصرف است ما باید مسئله مصرف را حل کنیم تا از بحران آب خارج شویم.

هیجان زده نشویم؛ لزوم صرفه جویی به پایان نرسیده است

وی گفت: هرچند در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تاکنون شاهد بارش خوبی بوده‌ایم اما در ۳ تا ۴ سال گذشته که سال‌های بسیار خشکی داشتیم تعدی زیادی به آب های سطحی و بخصوص زیرزمینی کرده‌ایم بنابراین بارندگی امسال نباید ما را هیجان زده کند که تصور کنیم دوره صرفه جویی به پایان رسیده است.

یک قطره آب را هم پاس بداریم

رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب تاکید کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که تحت هر شرایطی باید یک قطره آب را نیز پاس بداریم.

