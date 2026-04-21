دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، نه یک امتیاز، بلکه یک «حق عمومی» است

به گزارش ایلنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست مشترک با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد که دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، نه یک امتیاز، بلکه یک «حق عمومی» برای آحاد مردم است.

ستار هاشمی با اشاره به وابستگی همه ابعاد زندگی به ارتباطات، تصریح کرد که اختلال در اینترنت یک اختلال سیستماتیک در کارکرد بخش‌های مختلف جامعه است.

حسین سیمایی نیز گفت: محدودیت‌های اینترنتی عملاً جریان تولید و تبادل دانش را مختل کرده‌ است، به‌ویژه آنکه حتی دسترسی محدود و تفکیک‌شده برای دانشگاهیان نیز نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی آنان باشد.

