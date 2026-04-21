به یاد دانشآموزان شهید میناب:
١٠٠ کیلومتر از آزادراه شیراز- اصفهان سبز میشود/کاشت ۵٠ هزار نهال به نام دانشآموزان شهید میناب
مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه شیراز–اصفهان گفت: کاشت ۵۰ هزار اصله نهال در مسیر آزادراه شیراز–اصفهان با هدف بهبود منظره آزادراه، ارتقای شرایط زیست محیطی و ایجاد فضای سبز متناسب با اقلیم منطقه و به یاد دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب آغاز شد.
به گزارش ایلنا ؛ مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه اصفهان-شیراز در مراسم کاشت 50 هزار نهال امید در آزادراه شیراز-اصفهان به یاد فرشتههای شهید دبستان شجره طیبه میناب گفت: هدف از اجرای این طرح، بهبود منظره آزادراه، ارتقای شرایط زیست محیطی و ایجاد فضای سبز متناسب با اقلیم منطقه است.
وی ادامه داد: در فاز نخست این طرح، حدود ۲۰ هزار اصله نهال به نام شهدای فرشته میناب کاشته شده و این اقدام بهعنوان ادای احترام به دانشآموزان شهید انجام شده است.در قالب طرح جامع کمربند سبز آزادراه، برنامهریزی شده است حدود ۱۰۰ کیلومتر از مسیر تحت پوشش فضای سبز قرار گیرد که این اقدام نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی و افزایش ایمنی مسیر خواهد داشت.
در ادامه این مراسم، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهمنامه منعقد شده در سال ۱۴۰۴ میان ادارهکل منابع طبیعی و شرکت احداث آزادراه اصفهان-شیراز، مقرر شده است ۵۰ هزار اصله نهال در حاشیه این آزادراه بهعنوان کمربند سبز کاشته شود.
منتصری افزود: این نهالها از گونههای بومی و مقاوم به کمآبی انتخاب شدهاند که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری کامل دارند.
وی با اشاره به نقش منابع طبیعی در این پروژه تصریح کرد: این ادارهکل در راستای رسالت خود، هم در تامین و در اختیار قرار دادن بخشی از نهالهای مورد نیاز و هم در ارائه اصول فنی کاشت، همکاری و تعامل لازم را با شرکت مجری پروژه داشته است.
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: امیدواریم این پویش با عنوان «نهال امید» که در فاز نخست آن ۲۰ هزار اصله نهال در مسیر آزادراه کاشته شده است، در آینده به درختانی تنومند تبدیل شود و به نمادی از مقاومت، ایثار و ازخودگذشتگی شهدا، بهویژه دانشآموزان و نونهالانی که در حوادث اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، تبدیل گردد.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند علاوه بر توسعه فضای سبز، پیامآور ایستادگی و شجاعت ملت ایران و نیروهای خدوم انتظامی کشور باشد و جلوهای از همبستگی و بصیرت مردم را به نمایش بگذارد.