در گفت‌وگوی وزیر راه و شهرسازی با وزیر امور خارجه ترکمنستان مطرح شد؛

بررسی همکاری‌های انرژی و اقتصادی ایران و ترکمنستان

وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر امور خارجه ترکمنستان در موضوعات حمل و نقل زمینی، هوایی، تجاری، اقتصادی و انرژی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رییس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان تلفنی گفت‌وگو کرد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این تماس تلفنی ضمن اظهار خرسندی از این گفت‌وگو و قدردانی از رهبر، رییس‌جمهور و همچنین وزیر امورخارجه ترکمنستان در ارسال تسلیت و همدردی با جمهوری اسلامی ایران به جهت شهادت رهبر انقلاب و شماری از سرداران، مسئولان و مردم کشورمان، و همچنین کمک‌های انسان‌دوستانه آن کشور، خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و حمل و نقلی دو کشور شد.

قدردانی وزیر راه از مواضع ترکمنستان در پی حملات اخیر به ایران

عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، شاهد مواضع مثبت و اقدامات صمیمانه کشور ترکمنستان بودیم که جای قدردانی دارد.

تسهیل حمل و نقل زمینی در مرزهای ایران و ترکمنستان با افزایش ساعات کاری

صادق ادامه داد: اقدام ترکمنستان در افزایش ساعت کاری دو کشور به ۱۳ ساعت در مرزهای زمینی که نیاز مبرمی به تسهیل روند حمل و نقل جاده‌ای در این شرایط است، و در راستای منافع دو کشور و همچنین کشورهای آسیای مرکزی است، شایسته تقدیر است. این اقدام سبب از بین رفتن و کاهش ترافیک به وجود آمده در مرزها شد.

وی همچنین خواستار بررسی و حل برخی مشکلات ناوگان ایرانی در ترکمنستان شد.

رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این گفتگو از آمادگی کشورش برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران در اولین فرصت مناسب خبر داد و ضمن اظهار خرسندی از این گفت‌وگو اعلام کرد: از زمان آغاز حملات به جمهوری اسلامی ایران، مرزهای ترکمنستان برای ایران باز بود و ما از وقوع فجایع در ایران بسیار متاسفانه هستیم. مقامات ترکمنستان هم‌دردی و تسلیت خود را به دلیل شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و برخی از مردم ایران از طریق پیام‌هایی ارسال کرد.

وزیر امور خارجه ترکمنستان بر پیگیری موضوعاتی که توسط وزیر راه و شهرسازی کشورمان مطرح شد، تاکید کرد.

وی در پایان از اعلام آمادگی کشورش برای پیگیری پروژه‌های مشترک اقتصادی، خبر داد.

