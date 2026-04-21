راهاندازی شبکه ملی اطلاعرسانی «شمارش»
کریمیرییس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی از راهاندازی شبکه ملی و داخلی اطلاعرسانی «شمارش» در مجموعه وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمودرضا کریمی در نشست مدیران روابط عمومی سازمانها و شرکتهای تابعه این وزارتخانه با رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، گزارشی تحلیلی از عملکرد روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ارائه داد.
وی این بازه را یکی از پرالتهابترین، پیچیدهترین و بیسابقهترین مقاطع در تاریخ مدیریت اجرایی و رسانهای کشور خواند و گفت: در این دوره ۳۹ روزه، ایران با سه بحران کلان و رویداد ملی مواجه بود.
کریمی بحران اول را آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و حملات مستقیم به زیرساختهای غیرنظامی و مسکونی، بحران دوم را شوک ناشی از شهادت عالیترین مقام حاکمیتی کشور و فرآیند گذار سیاسی پس از آن، و بحران سوم را تقارن این التهابات با پیک سفرهای نوروزی و نیاز حیاتی به تأمین زنجیره غذایی کشور عنوان کرد.
رئیس مرکز ارتباطات به مجاهدت وزیر راه و شهرسازی از روز نخست جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و اعلام نمود: برگزاری بیش از ۲۰ جلسه ستاد بحران و هشت جلسه پایش مسکن، همراه با حضور مستمر و ۲۴ ساعته وزیر راه و شهرسازی و ارتباط مؤثر و شبانهروزی در تمامی زیربخشها، موجب شد که در انتقال کالاهای اساسی و جابهجایی مسافران طی جنگ و همزمانی آن با عید نوروز مشکلی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی به عنوان نبض زندگی روزمره در جنگ تحمیلی سوم افزود: در چنین شرایطی، عملکرد روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی از حالت «اطلاعرسانی روتین سازمانی» خارج شده و به یک قرارگاه رسانهای مدیریت بحران تبدیل شد.
کریمی اهداف اصلی روابط عمومی در آن مقطع را جلوگیری از فروپاشی روانی جامعه، خنثیسازی شایعات و القای پیام اقتدار، پایداری و تداوم زندگی برشمرد.
وی تصریح کرد: تحلیل دادهکاوی اخبار نشان میدهد که استراتژی روابط عمومی ثابت و یکپارچه نبوده، بلکه متناسب با شدت و فازهای بحران در چهار دوره زمانی تغییر شکل داده است.
رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی به تحلیل کمّی عملکرد اشاره کرد و گفت: در این بازه ۱۷٬۱۰۰ محتوای رسانهای تولید شده است. از این تعداد، ۸٬۸۳۰ محتوا در وبسایتهای خبری منتشر شده که بیشترین سهم از کل محتوا را دارد. همچنین ۴٬۲۹۰ محتوا نیز در بسترهای داخلی منتشر شده که دومین بستر پرمحتوا محسوب میشود.
وی گفت: در ۳۹ روز جنگ تحمیلی سوم، همچنین بیش از ۱٬۲۳۴ محتوا توسط وزارت راه و شهرسازی تولید و در پایگاه خبری وزارتخانه منتشر شده که در رسانهها بازنشر یافته است.
کریمی محورهای پرتکرار در محتوای تولیدشده را برشمرد: تداوم روند ساخت پروژههای عمرانی و حملونقلی، ارائه خدمات راه و شهرسازی در همه زیربخشها، بازسازی مسکنهای آسیبدیده در جنگ، عملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه (راهداری، راهآهن، سازمان بنادر و ...) در بازسازی و برقراری ارتباط حملونقلی.
وی مهمترین برنامهها و محتواهای رسانهای این دوره را اعلام آمار و اطلاعات مرتبط با جنگ (مانند آمار واحدهای مسکونی تخریبشده، آمار جابهجایی کالا)، اعلام خبر و مصوبات ستاد بحران وزارت راه و شهرسازی، حضور معاونان در سفرهای استانی و پوشش خبری این سفرها، افتتاح پروژهها در زمان جنگ (مانند بخشی از جاده هراز)، اعلام تداوم خدماتدهی و عدم توقف پروژههای در حال ساخت عنوان کرد.
کریمی به برخی مصادیق موضوعی جنگ تحمیلی سوم در حوزه وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد: نشست وزیر راه و شهرسازی با پیمانکاران حوزه حملونقل و اعلام آمادگی کامل آنها برای همکاری در تداوم روند حملونقل و بازسازی موارد تخریبشده، حضور راننده کامیون اردبیلی در چابهار برای حمل بار با طی کردن ۲٬۰۰۰ کیلومتر مسافت با یکسَر خالی، حضور وزیر راه و شهرسازی در تجمعهای شبانه در میادین، حضور وزیر در برنامهها و راهپیماییهای این ایام و آخرین آن برنامه دختران جانفدا.
رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی دستاوردهای ارزیابی عملکرد اطلاعرسانی را حفظ حضور مستمر رسانهای در بازه نسبتاً طولانی، هماهنگی مناسب با رسانههای رسمی و خبرگزاریها و تعامل مناسب با رسانهها (چهار بار حضور وزیر در برنامههای پخش زنده تلویزیون، حضور خبرنگاران در افتتاح و بازدیدها در دوران جنگ) برشمرد.
کریمی از ایجاد شبکه ملی اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی با عنوان «شمارش» خبر داد و گفت: در این شبکه داخلی، ۲۵۰ واحد روابط عمومی ادارات کل استانی در سازمانها و شرکتهای تابعه، ظرفیتهای رسانهای خود را در شبکههای اجتماعی و رسانهها برای توزیع محتوا به کار میگیرند.