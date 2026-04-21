مدیرعامل جدید ایرانخودرو کیست؟/استراتژیست صنعت خودرو فرمان ایرانخودرو را در دست گرفت
امروز صنعت خودرو با خبر پیشبینی نشده تغییر مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو مواجه شد؛ با پذیرش استعفای عادل پیرمحمدی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو، از سوی هیات مدیره، حسن قرهیی، قائم مقام استراتژی و توسعه محصول این شرکت از زمان آغاز مدیریت بخش خصوصی، سکان هدایت این شرکت را در دست گرفت.
به گزارش ایلنا، حسن قرهیی درحالی امروز با تصمیم هیات مدیره ایران خودرو، به عنوان مدیرعامل جدید این گروه صنعتی منصوب شد که بررسی سوابق کاری و تحصیلی او نشان میدهد فردی با تخصص آکادمیک و تجربه کاری مرتبط سکان هدایت بزرگترین خودروساز کشور را در دست گرفته است تا افکار عمومی نسبت به آینده این بنگاه اقتصادی امیدوار شود.
قرهیی که کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در سابقه تحصیلی خود دارد، علاوه بر فعالیت به عنوان قائم مقام مدیرعامل این گروه صنعتی در حوزه استراتژی و توسعه محصول در ۱۳ ماه گذشته، پیشتر معاون مدیرعامل گروه سایپا در حوزه استراتژی، مشاور مدیرعامل گروه بهمن در حوزه پروژه های استراتژیک، رییس هیات مدیره شرکت تکنولوژی اطلاعاتی سایپا (فسا) و نایب رییس هیات مدیره مرکز تحقیقات و نوآوری گروه سایپا بوده است.
به نظر میرسد با حضور این مدیرعامل با سابقه فنی و غیرسیاسی بر مسند هدایت ایرانخودرو که در ۱۳ ماه گذشته نیز راهبری پروژههای توسعه محصولات جدید را بر عهده داشته است، میتوان به آینده اجرای استراتژیهای کلان بخش خصوصی در توسعه صنعت خودرو کشور امیدوارتر بود.