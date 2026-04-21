به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، هوشنگ بازوند در بازدید از محور جلفا–کلاله اظهار کرد: این محور یکی از مسیرهای راهبردی کشور در اتصال به مرزهای نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان است و با توجه به تحولات اخیر منطقه به‌ویژه در کریدور زنگزور، تسریع در تکمیل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

وی با اشاره به مشخصات کلی پروژه افزود: محور جلفا–کلاله به طول ۱۰۷ کیلومتر در حال اجرا است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۲ در سه قطعه آغاز شده و هم‌اکنون بیش از ۹۰ کیلومتر از مسیر آزادسازی و وارد فاز اجرایی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی کل پروژه به حدود ۴۵ درصد رسیده است، گفت: در بخش زیرسازی، عملیات خاکی در ۶۳ کیلومتر، سابگرید و زیر اساس هر کدام در ۳۴ کیلومتر و اساس در ۲۸ کیلومتر اجرا شده و حدود ۲۳ کیلومتر از مسیر نیز آسفالت شده است.

بازوند به حجم قابل توجه عملیات تونل‌سازی در این محور اشاره کرد و ادامه داد: در این پروژه ۲۰ دستگاه تونل به طول تقریبی ۹ کیلومتر پیش‌بینی شده که تاکنون بیش از ۴۷۰۰ متر حفاری هد تونل، حدود ۱۸۵۰ متر حفاری بنچ و نزدیک به ۹۰۰ متر عملیات لاینینگ انجام شده است.

وی همچنین از تکمیل پل مرزی بر روی رودخانه ارس خبر داد و تصریح کرد: پل مرزی به طول ۳۷۴ متر با ۱۱ دهانه به اتمام رسیده و در مرحله اجرای آسفالت و نیوجرسی است که در زمان مناسب با حضور مقامات دو کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به روند اجرای پایانه مرزی کلاله گفت: عملیات خاکی گسترده، دیوارسازی و احداث ساختمان‌های اداری و پیش‌ساخته در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم در فاز نخست، همراه با بهره‌برداری از پل مرزی و حدود ۳۷ کیلومتر از مسیر، این پایانه نیز وارد مدار خدمات‌رسانی شود.

بازوند با تأکید بر ظرفیت بالای اجرایی پروژه افزود: در حال حاضر حدود ۱۳۵۰ نفر نیروی انسانی و ۳۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در این محور فعال هستند و پروژه با وجود شرایط خاص، بدون توقف در حال پیشرفت است.

وی در پایان با اشاره به نیاز اعتباری پروژه خاطرنشان کرد: برای تکمیل این محور حدود ۱۵ همت اعتبار مورد نیاز است و با تأمین به‌موقع منابع، امکان بهره‌برداری از بخش‌های مهم مسیر در بازه زمانی یک‌ساله فراهم خواهد شد.

شایان ذکر ایست محور ایوغلی-ماکو نیز از دیگر پروژه‌هایی بود که‌ روند اجرایی آن در بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفت.