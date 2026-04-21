میزان پرشدگی سدهای پنجگانه تهران به حدود 14 درصد رسید/استفاده از لوازم کاهنده، تضمین تابستان آینده

به گزارش ایلنا، براساس تازه‌ترین اطلاعات آماری، مجموع آب موجود سدهای امیرکبیر و طالقان در غرب و لار، لتیان و ماملو در شرق استان به عنوان سدهای پنجگانه تامین‌کننده آب تهران به 266 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان 369 میلیون مترمکعب کمتر از متوسط موجودی آب سدهای یادشده در دوره درازمدت و 145 میلیون مترمکعب کمتر از زمان مشابه سال گذشته است.

حجم آب سدهای تهران در زمان مشابه سال گذشته 411 میلیون مترمکعب و میانگین آب موجود سدهای تهران در زمان مشابه دوره درازمدت 635 میلیون مترمکعب بوده است.

این در حالی است که سال آبی گذشته، استان تهران با بارشی کمتر از 160 میلی‌متر دومین سال کم‌بارش را در 60 سال اخیر تجربه کرد اما با وجود بهبود اندک در وضعیت بارندگی‌های سال آبی جاری، به دلیل پاییز خشک و تاخیر در آغاز بارش‌ها، ذخایر آبی سدهای تهران هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

میانگین سالانه بارش‌های استان تهران در دوره درازمدت 280.4 میلی‌متر به ثبت رسیده اما حجم بارش‌های این استان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تا 30 فروردین جاری، فقط حدود 50 درصد متوسط بارش‌های سالانه را تامین کرده است.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 155.2 میلی‌متر بارندگی در استان تهران رخ داده که این میزان 31.6 درصد کمتر از متوسط بارش‌های دوره مشابه درازمدت است اگرچه 11 درصد بهبود را در مقایسه با میزان بارش‌های دوره مشابه سال آبی گذشته نشان می‌دهد.

با این حال افزایش اندک بارش‌های سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته، به دلیل خشک بودن و تشنگی زمین در ایجاد روان‌آب‌های مناسبی که به تقویت موجودی سدهای تهران منجر شود، موثر نبوده است و به جز امیدواری برای بارش‌های مناسب در ادامه بهار و آب معادل برف موجود در حوزه‌های آبریز سدها، تامین آب تهران در ماه‌های پیش رو به‌ویژه فصل تابستان مستلزم به‌کارگیری و مدیریت صحیح منابع تامین و اتخاذ راهکارهای مدیریت توزیع توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران به عنوان متولی اصلی تامین آب شرب شهرها و روستاهای این استان و همکاری و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب شرب خواهد بود.

در این میان، به‌واسطه اجرای برنامه‌های مدیریتی، برداشت آب از منابع سطحی تهران حدود 12 میلیون مترمکعب در یک ماه اخیر کاهش یافته و پروژه‌های مدیریت توزیع شبکه نیز به منظور توزیع عادلانه آب همچنان به دقت در حال اجراست و شرکت آبفای استان تهران تمامی ظرفیت‌های فنی و مهندسی و فرهنگی خود را برای حفظ پایداری شبکه به‌کار گرفته است.

با این حال، برگ برنده مدیریت مصرف آب تهران در اختیار شهروندان است و این مهم، از اجرای طرح نصب کاهنده‌های مصرف حاصل خواهد شد که خود به‌تنهایی موجب کاهش حدود 20 الی 30 درصدی مصارف می‌شود و فراگیری و گسترش استفاده از این لوازم و تجهیزات، آسان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و دردسترس‌ترین راهکار برای نجات تهران از چالش کم‌آبی است که شهروندان تهرانی می‌توانند با ثبت درخواست‌های خود در سامانه 122 آبفای تهران، ضمن بهره‌گیری از لوازم کاهنده، در تضمین تابستان آینده مشارکت کنند.

انتهای پیام/