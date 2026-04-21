فائو جای سیاستبازی نیست
سفیر دائم و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد گفت: فائو جای سیاستبازی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانیراد، سفیر دائم و نماینده جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ادعاها و اتهامات برخی کشورهای عربی و تلاش برای تغییر مفاد بیانیه پایانی نشست وزیران کشاورزی اجلاس کنفرانس منطقه خاور نزدیک که در مقر فائو در رم برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در میانه دو فرآیند دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفت و متأسفانه همه حملات جنگ اخیر از پایگاههایی واقع در برخی کشورهای همسایه ما انجام شد که اکنون ایران را به حمله متهم میکنند.
وی تصریح کرد: پاسخهای ایران به حملات دشمن، فقط به تأسیساتی بود که متأسفانه توسط برادران مسلمان ما در اختیار مهاجمان و متجاوزان به کشور ما قرار گرفته بود؛ اقدامی که مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام شده و اکنون با ادعاهای واهی کشور ما را به حمله متهم میکنند.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) با طرح این سوال که «چرا برخی کشورهای منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی، خاک و تأسیسات خود را در اختیار کشور بیگانه برای حمله به ایران قرار دادهاند؟» گفت: کدام یک از کشورهایی که ایران را به دفاع مشروع از خود متهم میکنند، شهادت شخص اول کشور، شهادت ۱۶۸ دانشآموز در میناب و تخریب زیرساختهای امنیت غذایی ایران را محکوم کردند؟
وی افزود: ایران فراموش نخواهد کرد که کدام کشورها در کنارش ایستادهاند و کدام کشورها به دشمنانش برای کشتن مردمش کمک کردهاند. از همه برادران مسلمان منطقه، به ویژه همسایگان جنوبی خلیج فارس ایران انتظار داریم که داستان تجاوز و جنگ علیه ایران را از ابتدا روایت کنند، نه از میانه آن.
کیانیراد تصریح کرد: از کسانی که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را انکار میکنند، میخواهم یک بار دیگر قوانین بینالمللی را مطالعه کنند. تضمین عبور امن از تنگه هرمز در خلیج فارس بر عهده ایران است. هر کشوری که دشمن نباشد یا خاک خود را در اختیار دشمنان ایران قرار نداده باشد، میتواند با تضمین ایران با خیال راحت از تنگه هرمز عبور کند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اجازه عبور کشتیهای مرتبط با امنیت غذایی را داده است. البته این روزها تنگه هرمز صاحب دیگری پیدا کرده که اقداماتی برای مسدود کردن تنگه انجام میدهد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در فائو خاطرنشان کرد: همانطور که رهبران ایران بارها تأکید کردهاند، "تضمین امنیت و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس تنها از طریق همکاری بین کشورهای منطقه و اخراج نیروهای فرامنطقهای محقق خواهد شد".
وی با بیان این که ایران به شدت با سیاسیسازی فائو مخالف است، افزود: نکاتی که برخی کشورها برای درج در خلاصه گزارش کنفرانس بیانیه وزرای کشاورزی منطقه خاور نزدیک مطرح کردهاند، نهتنها در چارچوب وظایف فائو و اصل بیطرفی مندرج در اساسنامه فائو نیست، بلکه مسیری خطرناک برای منحرف کردن فائو از وظایف اصلی خود است.
کیانیراد بیان کرد: به جای متهم کردن ایران به حمله و احترام به حق دفاع مشروع که بر اساس منشور ملل متحد است، باید به دنبال راهحلی اساسی برای این مناقشه باشیم تا هیچ کشوری به خود اجازه ندهد بدون احترام به قوانین بینالمللی به کشور دیگری حمله کند یا قلمرو خود را برای حمله کشور ثالث به کشور دیگری در اختیار بگذارد.
وی با بیان این که نشستهای فائو، جلسات شورای امنیت سازمان ملل نیست که قطعنامه صادر کند، گفت: ایران به شدت با هرگونه پرداختن به اموری که خارج از وظایف و راهبرد فائو است، مخالف است.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در فائو با طرح این سوال که «آیا متهم کردن ایران آن هم به دلائل واهی و آن هم در فائو مشکل تنگه هرمز و امنیت غذایی منطقه را حل میکند؟» افزود: کشورهای منطقه حل مشکل را نباید در دعوت از نیروهای خارج از منطقه که دلسوز مردم منطقه نیستند، جستجو کنند.