بازسازی فولاد مبارکه اولویت ملی است

به گزارش ایلنا؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه گفت: در حال حاضر شرکت‌های زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مواد اولیه خود را از فولاد مبارکه تأمین می‌کنند؛ بنابراین این مجتمع تنها متعلق به استان اصفهان نیست، بلکه پشتیبان کل کشور است و مسائل آن باید خارج از روال عادی پیگیری شود.

اتابک در جلسه پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه، ضمن گرامیداشت یاد شهدای اخیر و قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، با اشاره به آسیب‌های واردشده به این مجتمع عظیم صنعتی، بر ضرورت تخصیص ارز، صدور مجوزهای ویژه و اولویت‌بندی بازسازی صنایع تأکید کرد.

وی ادامه داد: حجم آسیب‌دیدگی و نیازهای تجهیزاتی واردات برای بازسازی اعلام شود تا بتوانید کار فولاد مبارکه را به صورت جداگانه جلو ببریم‌.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: از روز اول با بحران‌های متعددی مواجه بودیم که تاکنون ادامه داشته است. شاید در میان دولت‌های گذشته، این حجم از بحران به صورت یکباره بی‌سابقه باشد.

اتابک با تأکید بر اهمیت صنعتی استان اصفهان افزود: در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، بسته حمایتی صنایع به تصویب دولت رسید و به مجلس نیز اعلام شد. در همین راستا، وام ۷۰۰ همتی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های تأمین اجتماعی و ستاد تسهیل در نظر گرفته شده است.

وزیر صمت همچنین به اقدامات حمایتی در زمینه بانکی و بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با مراجع قضایی و بانک مرکزی، پرداخت اقساط وام‌های بانکی واحدهای تولیدی بین 3 تا 6 ماه به تعویق افتاد و از برگشت خوردن چک‌های این واحدها جلوگیری شد. همچنین برای کارفرمایانی که نیروهای کار خود را حفظ کنند، تسهیلاتی با نرخ 18 تا 23 درصد پرداخت می‌شود.

تداوم تولید و مدیریت بحران با مشارکت اتاق بازرگانی

وی با اشاره به پیشنهادهای سازنده اتاق بازرگانی ایران برای بازسازی صنایع در استان‌های مختلف گفت: از زمان آغاز شرایط جنگی، قرارگاهی در وزارت صمت تشکیل شد و بسیاری از کارخانه‌ها برای تأمین نیازهای بازار و جلوگیری از کمبود کالا، سه شیفته مشغول به کار شدند. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم برای واردات مواد اولیه پتروشیمی و سایر نیازهای ضروری با هماهنگی وزارت نفت و انجمن‌های مربوطه انجام شده است.

اتابک خاطرنشان کرد: ما در زمینه شمش و میلگرد کسری نداریم و قیمت‌ها در بورس کالا تعدیل شده است، اما در بخش ورق فولادی با نگرانی هایی مواجهیم. به همین دلیل، هرچه قابل تفویض باشد را تفویض می‌کنیم؛ اختیار لازم و مجوز واردات از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به فولاد مبارکه داده خواهد شد تا بر اساس شبکه توزیع خود، نیاز کارخانجات را تأمین کند.

اولویت‌بندی در تخصیص ارز و بازسازی

وزیر صمت با تأکید بر لزوم دقت در بازسازی کوره‌ها تصریح کرد: صنایع آسیب‌دیده به ترتیب اولویت احصا شده‌اند و با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی، ارز مورد نیاز آن‌ها تخصیص می‌یابد تا کشور دچار کمبودهای آنی نشود. در این اولویت‌بندی، پس از بخش بهداشت و درمان، صنایعی مانند نساجی و البته فولاد مبارکه قرار دارند. استان اصفهان نیز پس از تهران، بیشترین آمار آسیب‌دیدگی را داشته و روند بازسازی در آن با سرعت و دقت ویژه دنبال خواهد شد.

