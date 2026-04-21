مدیرعامل گروه فولاد مبارکه عنوان کرد؛
نقشه راه جدید برای شرکتهای گروه فولاد مبارکه
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با تشریح جزئیات مدیریت بحران پس از رخدادهای اخیر، اعلام کرد که این مجموعه با تشکیل دهها جلسه تخصصی، فعالسازی سه کارگروه اصلی و تعریف چهار فاز ایمنسازی تا نوسازی، بدون توقف در حال پیشبرد عملیات بازسازی است و در این مسیر هیچگونه تعدیل نیرویی انجام نخواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با تشریح جزئیات مدیریت بحران پس از رخدادهای اخیر، اعلام کرد که این مجموعه با تشکیل دهها جلسه تخصصی، فعالسازی سه کارگروه اصلی و تعریف چهار فاز ایمنسازی تا نوسازی، بدون توقف در حال پیشبرد عملیات بازسازی است و در این مسیر هیچگونه تعدیل نیرویی انجام نخواهد شد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در نشست با مدیرانعامل هلدینگهای توکا فولاد و آتیه فولاد نقش جهان، با اشاره به رخدادهای اخیر کشور و تأثیر آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی، اعلام کرد: در بیش از چهل روز گذشته حوادث متفاوتی در کشور رخ داد که علی رغم چالش های ناشی از حوادث پیش آمده به دلیل انسجام ملی و همراهی مردم امور کشور با ثبات پیش رفته است.
وی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر علیه زیرساختهای اقتصادی، فولاد مبارکه در ماههای گذشته سناریوهای مختلف بحران را بررسی کرده بود. از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۴۰ جلسهی مدیریت بحران تشکیل شده است.
زرندی افزود: پس از حادثه اخیر، بلافاصله سه کارگروه بازسازی، مالی–بازرگانی و سرمایه انسانی و رسانه فعال شد و با تفویض کامل اختیارات، فرآیندها بدون توقف ادامه یافت.
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدها بیان کرد: عملیات ایمنسازی، راهاندازی بخشهای سالم، بازسازی و سپس نوسازی در چهار فاز تعریف شده است. وی با اشاره به ظرفیتهای پیمانکاران گروه گفت: این شرایط اگرچه تلخ بوده اما برای شرکتهای پیمانکاری فرصتهای جدید ایجاد میکند. در دوره جدید، شاخصهای وابستگی شرکتهای زیرمجموعه، عملکرد مالی و میزان اثرگذاری آنها بر مجموعه اصلی بازنگری خواهد شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین خواستار کاهش هزینههای غیرضروری، بازنگری در تعداد مشاوران، چابکسازی ساختار شرکتها و افزایش بهرهوری شد و افزود: شرکتهای گروه باید خود را با همترازان کشوری مقایسه کنند و سطح اهداف و درآمدزایی خود را ارتقا دهند.
وی بیان کرد: در این مدت برای جلوگیری از ایجاد تنش، کلیه شاغلین تثبیت و اطمینان داده شده است که هیچ آسیبی به وضعیت شغلی، درمانی و رفاهی کارکنان و خانوادههایشان وارد نخواهد شد. برنامهریزی برای دورههای آموزشی، روانشناسی، و فعالسازی خدمات رفاهی نیز از اردیبهشت ماه آغاز شده است.
زرندی با بیان اینکه تعدیل نیرو در هیچ کدام از شرکتها نداریم، تاکید کرد: هیچ پروژهای نباید متوقف شود و سرمایهگذاریها باید طبق برنامه ادامه یابد، هرچند ممکن است برخی زمانبندیها به دلیل فشار مالی تغییر کند.
وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در سال گذشته با وجود افزایش شدید هزینه انرژی و شرایط دشوار، تولید اسلب به رکورد تاریخی ۷.۵ میلیون تن رسید و بخش صادرات نیز برنامههای خود را به خوبی محقق کرد.
زرندی با بیان اینکه با وجود سختیهای ابتدای سال ۱۴۰۵، این دوره به فرصتی برای انجام اقدامات بزرگتر در فولاد مبارکه تبدیل شود و افزود: بهزودی بخشهای مختلف کارخانه با برنامهریزی مرحلهای وارد مدار خواهند شد و هیچ ساعتی در روند بازسازی از دست نرفته است.