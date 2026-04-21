رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد:

لزوم حمایت از «نوی‌پو» بانک کشاورزی برای تقویت صنعت دام و طیور

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت صنعت دام و طیور، اجرای طرح نوی‌پو بانک کشاورزی را گامی موثر در جهت حمایت از فعالان این حوزه دانست و بر لزوم رفع برخی موانع اجرایی آن برای دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان به منابع مالی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمدجواد عسگری با بیان اینکه حمایت مالی از تولیدکنندگان یکی از الزامات پایداری تولید در بخش کشاورزی است، گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در حوزه حمایت از تولید، منابعی برای تقویت نقدینگی فعالان بخش کشاورزی در نظر گرفته شده که بخشی از آن از طریق بانک کشاورزی و در قالب طرح «نوی‌پو» در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در جلساتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد، بر تقویت منابع مالی بخش کشاورزی تأکید شد و در همین راستا حدود ۵۰ همت منابع برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته تا در قالب تسهیلات به بهره‌برداران پرداخت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مزایای این طرح ازجمله نداشتن سود بانکی، کارمزد پایین و عدم نیاز به آورده نقدی، اظهار داشت: اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو»، اقدامی نوین و مثبت است و کمیسیون کشاورزی مجلس از اجرای این طرح حمایت می‌کند و حتی در مراحل ابتدایی نیز پیگیر تأمین منابع آن بوده است؛ در ابتدا پیشنهاد اختصاص ۷۰ همت برای این طرح مطرح شد که در نهایت دولت ۵۰ همت از این منابع را تأمین کرد.

عسگری خاطرنشان کرد: مجلس در برنامه هفتم توسعه همه بانک‌ها را مکلف کرده است بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در تأمین مالی بخش کشاورزی مشارکت فعال داشته باشند و در حوزه تخصیص اعتبارات، حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انجام شود. همچنین موضوع امهال و استمهال تسهیلات فعالان این بخش نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، به‌ویژه فعالان صنعت دام و طیور، از اولویت‌های مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت است و تلاش می‌شود با همکاری دولت و نظام بانکی، شرایط لازم برای تقویت تولید و پایداری فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود.

