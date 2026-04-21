رونمایی از مصوبه دولت برای صنایع فولادی ‌

به گزارش ایلنا، وی در جمع مسئولان استانی و مدیران صنایع فولادی، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای فولادی در تأمین تجهیزات و مواد اولیه وارداتی، از مصوبه جدید و راهگشای دولت رونمایی کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، صنایع فولادی مجاز خواهند بود کالاهای مورد نیاز خود را از گمرک‌های کشور با استفاده از برات اعتباری و اعتبار اسنادی (LC) ترخیص کنند. این مصوبه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده و قابلیت اجرایی کامل دارد.

وزیر صمت به حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مالیات این شرکت‌ها برای مدتی به تعویق افتاده و حمایت‌های لازم در زمینه بیمه نیروی کار نیز در دستور کار جدی دستگاه های مربوطه قرار دارد. وی با قدردانی از اقدامات ستاد تسهیل استان خوزستان، این تصمیمات را گامی مؤثر در جهت حفظ اشتغال و پایداری تولید دانست.

‌اتابک، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی فولاد، خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فولاد، افزایش ظرفیت واحدهایی که با حداکثر توان فعالیت نمی‌کنند، در اولویت قرار گرفته است. همچنین مسئولیت تأمین و واردات ورق و اسلب فولادی به دو قطب بزرگ صنعت کشور، یعنی مجتمع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان واگذار شده است.

