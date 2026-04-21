رونمایی از مصوبه دولت برای صنایع فولادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق صنعتی کشور، در سفری به خوزستان که محمدمسعود سمیعینژاد رئیس هیأت عامل ایمیدرو نیز وی را همراهی میکرد، از فولاد خوزستان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، وی در جمع مسئولان استانی و مدیران صنایع فولادی، با اشاره به چالشهای پیشروی واحدهای فولادی در تأمین تجهیزات و مواد اولیه وارداتی، از مصوبه جدید و راهگشای دولت رونمایی کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، صنایع فولادی مجاز خواهند بود کالاهای مورد نیاز خود را از گمرکهای کشور با استفاده از برات اعتباری و اعتبار اسنادی (LC) ترخیص کنند. این مصوبه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده و قابلیت اجرایی کامل دارد.
اتابک، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی فولاد، خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فولاد، افزایش ظرفیت واحدهایی که با حداکثر توان فعالیت نمیکنند، در اولویت قرار گرفته است. همچنین مسئولیت تأمین و واردات ورق و اسلب فولادی به دو قطب بزرگ صنعت کشور، یعنی مجتمع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان واگذار شده است.