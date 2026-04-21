بانک رفاه کارگران و دانشگاه آزاد اسلامی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک رفاه و دانشگاه آزاد اسلامی با هدف توسعه تعاملات متقابل به منظور حمایت از برنامههای توسعهای این دانشگاه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در محل این بانک برگزار شد، به امضای دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک و دکتر جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه رسید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم گفت: بانک رفاه در قالب این تفاهمنامه علاوه بر حمایت از برنامههای توسعهای این دانشگاه و ارائه خدمات مطلوب و متمایز به آن، به دانشجویان و کارکنان دانشگاه خدمات تسهیلاتی موردنیاز را ارائه میدهد.
وی به ابزار «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» اشاره کرد و گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی میتوانند از ظرفیتهای این کارت درراستای پرداخت شهریه خود استفاده کنند. کارت مذکور تا سقف 500 میلیون تومان با سود 5.25 و بازپرداخت 24 ماهه صادر میشود.
دکتر للـهگانی بر ضرورت توسعه زیرساختهای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دانشگاه اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه مقرر شده است که منابع مورد نیاز برای این منظور از سوی بانک رفاه کارگران تامین شود. دانشگاه به اندازه کافی زمین برای تامین انرژی خورشیدی مورد نیاز در اختیار دارد و بانک در تامین تجهیزات مربوطه حمایتهای مالی لازم را به عمل میآورد.
وی به طرح تسهیلاتی «افق» بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهمنامه درقالب طرح مذکور به کارکنان دانشگاه تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میشود.
به گفته دکتر للـهگانی، استفاده از خدمات الکترونیک بانک، حمایت از استارتآپهای تحت پوشش این دانشگاه، بسترسازی پیشبرد برنامههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و .... از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی سخنانی در این مراسم از حمایتهای بانک رفاه کارگران از این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: انعقاد این تفاهمنامه نقطه عطفی در توسعه همکاریهای مشترک بانک و دانشگاه محسوب میشود که در نهایت منافع این همکاری به دانشجویان و مهارتآموزان زیر پوشش دانشگاه تعلق میگیرد.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی برنامههای توسعهای فراوانی در حوزههای مختلف ازجمله استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر دارد که برای پیشبرد آنها نیازمند همراهی و حمایتهای بانک رفاه کارگران هستیم.