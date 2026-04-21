هشدار مقام مالزی نسبت به پایان ثبات قیمت نفت

به گزارش ایلنا، اکمل نصرالله محمد ناصر در سخنانی تأکید کرد که بی‌ثباتی در مسیر‌های کلیدی حمل‌ونقل و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، باعث شده نوسانات شدید قیمت انرژی به یک «قاعده» تبدیل شود، نه یک استثنا.

وی افزود: بازگشت قیمت نفت به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه، ممکن است دیگر تکرار نشود و به بخشی از گذشته تبدیل شود.

وزیر اقتصاد مالزی در عین حال از برنامه‌های دولت برای افزایش تاب‌آوری انرژی خبر داد و گفت: توسعه تدریجی استفاده از سوخت‌های زیستی، به‌ویژه ارتقای ترکیب بیودیزل از سطح B۱۰ به B۱۵، در دستور کار قرار دارد.

این مقام مالزیایی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای تولید روغن پالم در کشور، تأکید کرد که منابع اولیه برای توسعه بیودیزل به‌میزان کافی وجود دارد و چالش اصلی، بهبود کارایی اجرایی و مدیریت عملیات است.

