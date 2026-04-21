مهلت ۶۰ روزه پاکستان برای ترخیص کانتینرهای تخلیهشده در بنادر این کشور
بر اساس قوانین کشور پاکستان، حداکثر زمان مجاز برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کانتینرهایی که به دلیل شرایط جنگی در خلیج فارس در بنادر این کشور تخلیه شدهاند، ۶۰ روز تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، طبق مقررات گمرکی پاکستان، در صورتی که این کانتینرها در مدت زمان تعیینشده ترخیص و از بنادر خارج نشوند، تمامی محمولهها به نفع دولت پاکستان ضبط و مصادره خواهد شد.
این مقررات شامل کانتینرهایی است که در پی اختلالات ناشی از شرایط جنگی در منطقه خلیج فارس بهطور موقت در بنادر پاکستان تخلیه شدهاند و صاحبان کالا موظفند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص محمولههای خود اقدام کنند