به گزارش ایلنا، طبق مقررات گمرکی پاکستان، در صورتی که این کانتینرها در مدت زمان تعیین‌شده ترخیص و از بنادر خارج نشوند، تمامی محموله‌ها به نفع دولت پاکستان ضبط و مصادره خواهد شد.

این مقررات شامل کانتینرهایی است که در پی اختلالات ناشی از شرایط جنگی در منطقه خلیج فارس به‌طور موقت در بنادر پاکستان تخلیه شده‌اند و صاحبان کالا موظفند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص محموله‌های خود اقدام کنند

