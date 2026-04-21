تأمین برق صنایع آسیب دیده اولویتهای جدی وزارت نیرو است
معاون وزیر نیرو گفت: تأمین برق صنایع آسیب دیده در جنگ تحمیلی یکی از اولویتهای جدی وزارت نیرو است و تلاش میکنیم تابستان امسال بهتر از سال گذشته برق صنایعی که در مدار هستند را تامین کنیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق وانرژی وزارت نیرو، گفت: تأمین برق صنایع یکی از اولویتهای جدی وزارت نیرو است و تأکید وزیر محترم نیرو نیز بر این است که این نیاز، بهویژه در ایام اوج مصرف تابستان، بدون مشکل تأمین شود.
او با اشاره به اینکه برخی صنایع دارای نیروگاههای اختصاصی بودند که در جنگ اخیر دچار آسیبدیدگی شدهاند، افزود: لازم است با اولویتبندی، بهینهسازی مصرف و جابهجایی بار از بخشهای دیگر، امکان تأمین برق پایدار برای صنایع فراهم شود.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: یکی از برنامههای اصلی ما این است که با مشارکت خود صنایع، وزارت صمت و مجموعه صنایع بزرگ کشور، مدیریت و هماهنگی لازم انجام شود تا روند تأمین برق واحدهای تولیدی کشور دچار اختلال نشود.
رجبی مشهدی در پایان تصریح کرد: تلاش میکنیم تابستان امسال بهتر از سال گذشته باشد و برق صنایعی که در مدار هستند را تامین کنیم.