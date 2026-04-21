تسهیل انجام تکالیف مالیاتی مودیان با تمدید برخی مهلتهای قانونی
سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان و در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت انجام بخشی از تکالیف مالیاتی از جمله ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی، پرداخت مالیات حقوق، ارائه فهرست حقوق و برخی مهلتهای رسیدگی و اعتراضات مالیاتی را تمدید کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و در راستای حمایت و همراهی با فعالان اقتصادی اعلام کرد: در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در اسفندماه ۱۴۰۴ و نیز مهلت اعمال افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردینماه سال جاری تمدید شده است.
بر اساس این تصمیم، پرداخت مالیات حقوق بهمنماه ۱۴۰۴ و نیز تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
همچنین مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه مواعید قانونی اقدامات مودیان از جمله اعتراض به انواع اوراق مالیاتی شامل اوراق تشخیص، مطالبه، قطعی، آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، آرای مراجع دادرسی و سایر موارد مشابه تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
مهلت رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تا ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
علاوه بر این، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، تا ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
همچنین گفتنی است، مهلت تسلیم کلیه اظهارنامههای مالیاتی، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ و همچنین اعتبار گواهیهای مالیاتی اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی مربوطه (هر کدام که موخر باشد) تمدید شده است.