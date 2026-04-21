آغاز فرآیند ساخت خانههای تخریبشده در جنگ رمضان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از آغاز فرآیندهای مربوط به ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده در اثر جنگ رمضان و برنامه افتتاح حدود ۱۰ هزار واحد طرح های ملی مسکن در اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، حبیباله طاهرخانی در حاشیه هشتمین نشست کشوری «پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن»، جزییات و آخرین عملکردها در ارتباط با دو گام حمایتی مهم دولت در حوزه پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان خانوارهای آسیب دیده از جنگ رمضان و تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده در این جنگ را تشریح کرد.
به گفته وی، با پیگیری مسئولان ستاد بازسازی، در کنار فرآیند پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان به خانوارهای آسیبدیده از جنگ رمضان که واحدهای مسکونی آنها قابل سکونت نیست، از مجموع حدود ۷۳ هزار واحد آسیبدیده در مناطق شهری و روستایی غیرکلانشهری، تعمیرات حدود ۲۷ هزار واحد، که نیازمند تعمیر جزئی بودهاند به اتمام رسیده است. در گام بعدی و به طور همزمان نیز فرآیندهای مربوط به آغاز عملیات ساخت واحدهای نیازمند احداث مجدد نیز شروع شده و در حال پیگیری است.
وی افزود: در خصوص تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز، از میان ۱۲۱۳ خانوار واجد شرایط که اقدام به تعیین شعبه بانک کردهاند، هزار نفر از آنها به بانک مراجعه کردهاند که تاکنون به ۸۶۶ خانوار تسهیلات پرداخت شده است. مابقی نیز به علت عدم مراجعه هنوز تسهیلات خود را دریافت نکردهاند که انتظار میرود با مراجعه و پیگیری به بانک در اسرع وقت تسهیلات خود را دریافت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیگیریهای انجام شده و تامین منابع صورت گرفته، هیچ مانعی در مسیر پرداخت این تسهیلات وجود ندارد و این تسهیلات ظرف دو روز کاری به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود. بنابراین، انتظار میرود در صورت مراجعه متقاضیان واجد شرایط به بانک، تسهیلات ودیعه اسکان تا پایان هفته جاری به همه این خانوارها پرداخت شود.
معافیت واحدهای احداثی از هزینه خدمات مهندسی و صدور پروانه
معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای تسهیل فرآیند بازسازی، از مصوبه رایگان شدن خدمات نظام مهندسی و هزینههای صدور پروانه ساخت برای ساختمانهای تخریبشده ناشی از جنگ یا نیازمند مقاومسازی خبر داد.
وی تصریح کرد: پروندههای مربوط به این واحدها از سوی بنیاد مسکن به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده است؛ لذا آسیبدیدگان میتوانند جهت دریافت خدمات طراحی و نظارت رایگان به نظام مهندسی استان مربوطه مراجعه کنند. پس از تهیه نقشهها، فرآیند صدور پروانه ساخت نیز بدون دریافت هزینه در شهرداریها انجام خواهد شد.
طاهرخانی افزود: همزمان با این فرآیندها جلساتی برای دریافت مصوبههای حمایتی از هیات دولت جهت تسهیل و تسریع در امر بازسازی واحدهای تخریب شده در حال برگزاری است تا پس از دریافت پروانه ساختمانی و با تخصیص این حمایتها، عملیات ساخت این واحدها نیز آغاز شود.
آمادهسازی پروژههای مسکن ملی برای افتتاح در اردیبهشت ماه
طاهرخانی همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای مسکن حمایتی، گفت: مطابق با برنامه زمانبندی قبلی، به رغم برخی موارد مطرح در بخش محوطهسازی و زیرساختها با توجه به شرایط پیشآمده در کشور، با تأمین تجهیزات و انجام تاکیدات لازم به مدیران کل استانها، انتظار میرود ۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی (با قراردادهای ۹۹ ساله) و سایر پروژههای طرح های ملی مسکن در اردیبهشت ماه آماده افتتاح شده و به بهرهبرداران تحویل شوند.
وی در پایان، ضمن تقدیر از همکاریهای منسجم و هماهنگ میان مجموعه دستگاههای مختلف همچون بنیاد مسکن، بانک مسکن و سایر نهادهای دولتی در جهت تسریع در ساماندهی اسکان و بازسازی مسکن در سراسر کشور، بر ضرورت تداوم این تلاشها تأکید کرد.