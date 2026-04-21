رشد ۱۰ درصدی آماده به کاری لکوموتیوها طی ۲۱ ماه اخیر

به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تعداد لکوموتیوهای آماده‌ به‌ کار از 489 دستگاه در مرداد 1403 به 610 دستگاه در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد حمل‌ونقل ریلی در سال گذشته افزود: میزان حمل بار ریلی از 40 میلیون تن به 44 میلیون تن افزایش یافته که رشد 8 درصدی را نشان می‌دهد و هدف‌گذاری سال جاری دستیابی به 54 میلیون تن بار است.

وی با بیان این‌که سال گذشته با وجود افزایش حجم حمل بار، سوانح ریلی 5 درصد کاهش یافت، گفت: بهبود وضعیت آماده‌به‌کاری لکوموتیوها با حمایت دولت و تزریق منابع مالی محقق شده است.

مدیرعامل راه‌آهن دیپلماسی ریلی و توسعه ترانزیت ریل‌پایه را از رویکردهای اصلی این حوزه عنوان کرد و افزود: طی یکسال گذشته، بار بین‌المللی ریلی 7 درصد افزایش یافته است.

ذاکری افزایش ترانزیت از مرزهای ریلی، توسعه حمل بار به‌ویژه با افغانستان، ایجاد ظرفیت‌های جدید شبکه ریلی و ساماندهی خطوط فرعی را از اولویت‌های سال جاری برشمرد و بر لزوم رقابت‌پذیری بیشتر با حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

