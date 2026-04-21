رشد ۱۰ درصدی آماده به کاری لکوموتیوها طی ۲۱ ماه اخیر
مدیرعامل راهآهن از رشد 10 درصدی میانگین آماده بهکاری لکوموتیوها از مرداد 1403 تا امروز خبر داد.
به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تعداد لکوموتیوهای آماده به کار از 489 دستگاه در مرداد 1403 به 610 دستگاه در سال جاری رسیده است.
وی با اشاره به عملکرد حملونقل ریلی در سال گذشته افزود: میزان حمل بار ریلی از 40 میلیون تن به 44 میلیون تن افزایش یافته که رشد 8 درصدی را نشان میدهد و هدفگذاری سال جاری دستیابی به 54 میلیون تن بار است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با وجود افزایش حجم حمل بار، سوانح ریلی 5 درصد کاهش یافت، گفت: بهبود وضعیت آمادهبهکاری لکوموتیوها با حمایت دولت و تزریق منابع مالی محقق شده است.
مدیرعامل راهآهن دیپلماسی ریلی و توسعه ترانزیت ریلپایه را از رویکردهای اصلی این حوزه عنوان کرد و افزود: طی یکسال گذشته، بار بینالمللی ریلی 7 درصد افزایش یافته است.
ذاکری افزایش ترانزیت از مرزهای ریلی، توسعه حمل بار بهویژه با افغانستان، ایجاد ظرفیتهای جدید شبکه ریلی و ساماندهی خطوط فرعی را از اولویتهای سال جاری برشمرد و بر لزوم رقابتپذیری بیشتر با حملونقل جادهای در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.