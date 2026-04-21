قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۴۲۹ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۱۸۹ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۴۲۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار ۱۶۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۱۸۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۷۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۲۳۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۹۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۴۶ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۲۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۱۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۱۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۹۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۷۲۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۷۱۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۸۵۳ تومان است.

