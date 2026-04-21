قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (یکم اردیبهشت) به‌دلیل پیش‌بینی‌ها درباره احتمال ادامه مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران در هفته جاری و به‌دنبال آن فراهم شدن امکان عرضه بیشتر از منطقه کلیدی تولیدکننده نفت خاورمیانه، کاهش یافت و روند افزایشی جلسه معاملاتی پیشین (دوشنبه، ۳۱ فروردین) را معکوس کرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ بامداد روز سه‌شنبه به وقت گرینویچ با ۵۴ سنت یا ۰.۶ درصد کاهش به ۹۴ دلار و ۹۴ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه مه با یک دلار و ۱۱ سنت یا ۱.۲ درصد افت ۸۸ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

معاملات آتی نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا برای ماه مه امروز منقضی می‌شود، این شاخص نفتی برای تحویل در ماه ژوئن با ۷۶ سنت یا ۰.۹ درصد افت به ۸۶ دلار و ۶۶ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.

در پی ادامه اختلال تردد در تنگه هرمز و تعرض آمریکا به کشتی تجاری ایران در خلیج فارس و اجرای به اصطلاح محاصره دریایی، هر دو شاخص در معامله‌های روز دوشنبه افزایش یافتند، به‌طوری که برنت ۵.۶ درصد و دابلیوتی‌آی آمریکا ۶.۹ درصد افزایش یافتند.

با این حال، سرمایه‌گذاران خوشبین هستند که مذاکرات این هفته به تمدید آتش‌بس موجود یا توافق نهایی منجر شود. تمرکز آنها بر همین موضوع است، هرچند احتمال درگیری بیشتر و اختلال در جریان نفت همچنان وجود دارد.

تحلیلگران گروه مالی آی‌ان‌جی (ING) در یادداشتی نوشتند: در حالی که بازارهای انرژی در پی ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز افزایش یافتند، اما همچنان به‌گونه‌ای معامله می‌شوند که نشان‌دهنده خوش‌بینی به ادامه مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ است، اما معتقدیم بازارها اختلال عرضه مداوم را کمتر از حد واقعی ارزیابی می‌کنند و به نظر می‌رسد خوش‌بینی، واقعیت شوک عرضه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به اصطلاح «محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا» مانع بزرگی برای پیوستن دوباره تهران به تلاش‌های صلح ایجاد کرده است. دلیل آن این است که آتش‌بس دو هفته‌ای قرار است چهارشنبه (دوم اردیبهشت) منقضی شود.

تحلیلگران سیتی بانک اعلام کردند: ما همچنان به امضای تفاهم‌نامه یا تمدید آتش‌بس در این هفته که احتمال دارد به توافقی گسترده‌تر تبدیل شود، تمایل داریم، با این حال آماده‌ایم در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در این هفته، به سمت یک سناریوی اختلال طولانی‌تر حرکت کنیم.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه اعلام کرده است: نقض مداوم آتش‌بس از سوی ایالات متحده آمریکا مانعی برای مذاکرات بیشتر است، به‌طور جداگانه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران، تأکید کرد: تهران تحت تهدید مذاکره نخواهد کرد.

سیتی اعلام کرد: اگر اختلال‌ها در تنگه هرمز برای یک ماه دیگر ادامه یابد زیان‌های ناشی از آن درمجموع می‌تواند به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه برسد و احتمال می‌رود قیمت‌ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار برای هر بشکه نزدیک شود.

خبرگزاری بلومبرگ به‌تازگی گزارش داد که کویت به‌دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز برای صادرات محموله‌های نفتی خود شرایط اضطراری اعلام کرده است.

تحلیلگران سوسیته جنرال در یادداشتی برای مشتریان خود نوشتند: قیمت‌های بالاتر ناشی از اختلال تردد از تنگه هرمز، تقاضای نفت را تاکنون حدود ۳ درصد کاهش داده است.

این بانک فرانسوی اعلام کرد: با به تعویق افتادن عادی‌سازی عرضه نفت، خطر به سمت زیان‌های بیشتر می‌رود و پیش‌بینی می‌شود عادی‌سازی کامل عرضه تنها تا اواخر سال ۲۰۲۶ اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/