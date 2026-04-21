کویت برای صادرات نفت وضع اضطراری اعلام کرد
شرکت دولتی کویت پترولیوم بهدلیل اختلال تردد در تنگه هرمز، برای صادرات نفت و فرآوردههای نفتی وضع اضطراری اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری بلومبرگ رسید، شرکت دولتی کویت پترولیوم (KPC) به مشتریان خود اطلاع داده که بهدلیل تداوم اختلال تردد کشتیها در تنگه هرمز و مختل شدن توانایی این کشور برای انجام برخی تعهدات، برای صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی وضع اضطراری اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت دولتی کویت پترولیوم روز جمعه (۲۸ فروردین) به مشتریان خود اعلام کرده است که با استناد به یک بند قراردادی، تحویل محمولههای برنامهریزیشده را متوقف میکند.
این گزارش میافزاید: بعید است این تصمیم منجر به توقف کامل عرضه شود.
شرکت دولتی کویت پترولیوم ماه گذشته هم پس از کاهش تولید نفت خام و مقدار بهرهگیری از ظرفیت پالایشی خود بهدلیل درگیریهای نظامی در خاورمیانه، وضع اضطراری اعلام کره بود.
این شرکت کویتی اعلام کرده بود: کاهش تولید در قالب اقدامی احتیاطی انجام شده است و در صورت مساعد شدن شرایط، آمادهایم سطح تولید را به حالت عادی بازگردانیم.