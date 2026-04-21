خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کویت برای صادرات نفت وضع اضطراری اعلام کرد

کد خبر : 1776037
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت دولتی کویت پترولیوم به‌دلیل اختلال تردد در تنگه هرمز، برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی وضع اضطراری اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری بلومبرگ رسید، شرکت دولتی کویت پترولیوم (KPC) به مشتریان خود اطلاع داده که به‌دلیل تداوم اختلال تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و مختل شدن توانایی این کشور برای انجام برخی تعهدات، برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی وضع اضطراری اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت دولتی کویت پترولیوم روز جمعه (۲۸ فروردین) به مشتریان خود اعلام کرده است که با استناد به یک بند قراردادی، تحویل محموله‌های برنامه‌ریزی‌شده را متوقف می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: بعید است این تصمیم منجر به توقف کامل عرضه شود.

شرکت دولتی کویت پترولیوم ماه گذشته هم پس از کاهش تولید نفت خام و مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشی خود به‌دلیل درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، وضع اضطراری اعلام کره بود.

این شرکت کویتی اعلام کرده بود: کاهش تولید در قالب اقدامی احتیاطی انجام شده است و در صورت مساعد شدن شرایط، آماده‌ایم سطح تولید را به حالت عادی بازگردانیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید