ترخیص کالا بدون کد ساتا و تعهد عدم درخواست ارز از بانک مرکزی

به گزارش ایلنا؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، امکان ترخیص کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا و صرفاً با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی را فراهم کرد.

همچنین واردکنندگانی که متقاضی خروج کالا بدون دریافت کد ساتا از گمرکات هستند، موظفند تعهدی مبنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص کالا از بانک مرکزی» را در سامانه جامع امور گمرکی ثبت نمایند.

انتهای پیام/