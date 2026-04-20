سخنگوی وزارت نفت منصوب شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حکم محسن پاک‌نژاد به سامان قدوسی به شرح زیر است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نفت منصوب می‌شوید. مورد نظر است با توجه به شرایط ویژه، مأموریت‌های ذیل را با دقت و اهتمام به انجام برسانید:

- اعلام مواضع رسمی رسانه‌ای با هماهنگی مدیران ارشد و سایر نهادهای مسئول به‌عنوان سخنگوی وزارت نفت

- ایجاد هماهنگی کامل میان روابط عمومی‌های صنعت نفت و نظارت بر اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه روابط عمومی

- تدوین و ترسیم نقشه راه اثرگذار در حوزه روابط عمومی، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و مرتبطین این حوزه و انعکاس شفاف و دقیق اقدام‌ها و تلاش‌های بدون وقفه مدیران و کارکنان صنعت نفت در خدمت به کشور

- توجه به موضوع فرهنگ‌سازی در خصوص حفظ منابع انرژی بین‌نسلی برای جامعه و ضرورت ایفای نقش فعال روابط عمومی در اجرای دقیق سیاست‌های صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی با توجه به شرایط ویژه کشور

- سیاست‌گذاری و نظارت جامع بر مستندسازی اقدام‌ها، دستاوردها و بازسازی صنعت نفت در جنگ تحمیلی اخیر

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه خداوند منان خواستارم.»

