اعلام فهرست هفتم کالاهای معاف از ممنوعیت صادرات

سازمان توسعه تجارت ایران فهرست جدیدی از کدهای تعرفه‌ای را که با وجود محدودیت‌های صادراتی اجازه صادرات دارند، به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران فهرست هفتم کالاهای معاف از ممنوعیت صادرات را با هدف اضافه شدن به فهرست رفع ممنوعیت‌ها، به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.

این فهرست مربوط به کالاهای فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات است که علی‌رغم وجود ممنوعیت‌های صادراتی، مشمول محدودیت‌ها نمی‌شوند. این موارد طی نامه شماره ۴۵۸۷۶ در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به فهرست رفع ممنوعیت‌ها افزوده شده است.

براساس اعلام این سازمان، ممنوعیت‌های صادراتی مصوب ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ و استثنائات اعلام‌شده در مکاتبات قبلی و این نامه، تا اطلاع ثانوی معتبر است و لازم است گمرکات اجرایی کشور نسبت به ثبت و اجرای آن اقدام کنند.

 

