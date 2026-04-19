سرپرست بیمههای آتشسوزی بیمه البرز در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
پوشش جنگ و حوادث طبیعی؛ محصولات جدید بیمه البرز در پاسخ به ریسکهای نوظهور
حرکت به سمت بیمهگری مبتنی بر داده؛ استراتژی اصلی برای توسعه سبد آتشسوزی
محمدعلی قهرمانی، سرپرست بیمههای آتشسوزی "بیمه البرز" در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییرات مداوم در ریسکهای مرتبط با آتشسوزی (مانند؛ تغییرات اقلیمی، توسعه صنعتی و افزایش ریسکهای سایبری که ممکن است به خسارات آتشسوزی منجر شوند)، استراتژی اصلی شما برای توسعه و ارتقاء سبد بیمههای آتشسوزی بیمه البرز در دو سال آینده چیست و چه فرصتها و چالشهای کلیدی را در این حوزه پیشبینی میکنید؟ اظهار کرد: چهار محور اصلی شامل؛ تحلیل ریسکهای نوظهور، توسعه محصولات و بهینهسازی، مدیریت پرتفوی و همچنین تحلیل خسارتها بر اساس نوع پوشش برای دو سال آینده تدوین شده است.
وی افزود: بر این اساس حرکت به سمت بیمهگری مبتنی بر داده، مهمترین فرآیند این مدیریت در سالهای آتی خواهد بود و استفاده از مدلهای تحلیل دادهها و ایجاد پایگاه جامع داده شامل؛ اطلاعات صدوری و خسارتی و همچنین استفاده از نرمافزارها و مدلهای پیشبینی خسارت در اولویت است. البته لازم به ذکر است در حال حاضر نیز پایگاه جامع آماری در این مدیریت وجود دارد و در اکثر تصمیمات در زمینه تعیین نرخ و شرایط و همچنین فرآیندهای پرداخت خسارت از آنها استفاده میشود.
طراحی بستههای بیمهای برای کسبوکارهای کوچک و متوسط همچون طرح جامع اصناف و بیمه جامع خانوار در اولویت است
قهرمانی ادامه داد: طراحی بستههای بیمهای برای کسبوکارهای کوچک و متوسط همانند؛ طرح جامع اصناف و همچنین حمایت از خانوادههای ایرانی با طراحی محصولاتی همچون؛ بیمه جامع خانوار در برنامههای آتی این مدیریت است. همچنین ایجاد ترکیب پرتفوی مناسب با افزایش فروش بیمههای خرد به منظور کاهش تمرکز ریسک و همچنین کاهش خسارتهای بزرگ از دیگر اقدامات این مدیریت خواهد بود.
سرپرست بیمههای آتشسوزی بیمه البرز متذکر شد: با توجه به نیاز مشتریان و بیمهگذاران ایجاد ریسکهای جدید محصولات و پوششهای جدید طراحی و ارائه خواهد شد که از جمله این پوششها میتوان به پوشش جنگ اشاره کرد که در ماههای اخیر به پوششهای بیمهای در بیمههای آتشسوزی اضافه شد.
استفاده از بیمههای اتکایی و ایجاد بانک داده ملی ریسکهای صنعتی، فرصتهای کلیدی برای کاهش نگهداری ریسکهای کلان
وی عنوان کرد: فرصتهای بیمه آتشسوزی نیز شامل؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه با افزایش آگاهی مردم و همچنین استفاده از روشهای نوظهور فروش در بستر دیجیتال و فروش آنلاین است. همچنین استفاده بهینه از بیمههای اتکایی به منظور کاهش نگهداری ریسک و امکان جذب ریسکهای کلان و پرخطر و ایجاد بانک داده ملی ریسکهای صنعتی (در سطح بیمه البرز) برای تحلیل روندها و اصلاح تعرفهها از دیگر فرصتهای پیش رو است.
سرپرست بیمههای آتشسوزی بیمه البرز در خصوص چالشهای پیش رو نیز توضیح داد: برخی از چالشها عبارت است از افزایش شدت و فراوانی خسارات با توجه به تغییرات اقلیمی، پیچیدگی روزافزون ریسکهای صنعتی و لجستیکی، عدم انجام نکات ایمنی و مدیریت مناسب ریسک توسط بیمهگذاران به علت مشکلات مالی، قدیمیبودن ماشینآلات و برخی از تکنولوژیهای مورد استفاده در صنایع بزرگ، نرخشکنی رقباء و عدم ارائه نرخ فنی از سوی آنها؛ محدودیتهای واگذاری ریسک در برخی از موارد و برخی محدودیتهای قانونی در صدور بیمهنامه.
وی در پاسخ به این پرسش که در بازار رقابتی بیمه، نوآوری در ارائه محصولات چگونه میتواند به جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی در بخش آتشسوزی کمک کند؟ و آیا برنامهای برای معرفی پوششهای بیمهای نوین یا بستههای ترکیبی (مانند؛ پوششهای مرتبط با ریسکهای سایبری در کنار آتشسوزی) دارید؟ گفت: نوآوری در شرایط بازار امروز عملاً به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده است. در بیمههای آتشسوزی با توجه به اینکه یکی از قدیمیترین رشتههای بیمهای است و محدودیتهای آییننامهای در آن زیاد است، نوآوری میتواند در شرایط مختلف تعریف شود.
وی در توضیح این شرایط خاطرنشان کرد: از این شرایط میتوان به «نوآوری با طراحی محصولات و پوششهای جدید به منظور ایجاد جاذبه به منظور جذب مشتریان جدید و همچنین پاسخگویی به نیاز مشتریان فعلی با توجه به ایجاد ریسکهای جدید»، «ایجاد نوآوری و روشهای خلاقانه در ارائه خدمات به ویژه استفاده از نرمافزارها و بسترهای دیجیتال به منظور ارزیابی ریسک، صدور بیمهنامه و همچنین پرداخت خسارت» اشاره کرد که این مهم موجب افزایش رضایتمندی مشتریان و افزایش وفاداری آنان است. لازم به ذکر است؛ در وفاداری مشتریان ارائه خدمات مناسب مهمتر از ارائه حق بیمه حداقلی بوده و در سالهای اخیر ارائه خدمات مناسب موجب جذب مجدد بسیاری از بیمهگذاران قدیمی شرکت البرز شده است.
وی در خصوص برنامه پیشنهادی برای معرفی پوششهای نوین و ارائه بستههای ترکیبی بیان کرد: قبلاً در بیمه البرز موارد اینچنینی انجام شده است که میتوان به طرحهای جامع خانوار و اصناف اشاره کرد؛ بنابراین با توجه به نیاز بازار و ریسکهای جدید میتوان پوششها و یا بیمهنامههای جدیدی در این زمینه طراحی و ارائه کرد. در سال گذشته بیمهنامه حوادث طبیعی طراحی و مجوزهای لازم در این خصوص اخذ و این بیمهنامه به بازار ارائه شد که هدف از آن فروش گروهی به سازمانها و ارگانها به منظور استفاده برای پرسنل است.
سرپرست بیمههای آتشسوزی بیمه البرز اضافه کرد: به منظور افزایش سودآوری پرتفوی ارائه بیمهنامه با تخفیفات مناسب میتوان به مراکز صنعتی و غیرصنعتی و حتی مسکونی به شرط داشتن شرایط ریسک مناسب و استفاده از امکانات ایمنی بهروز و استاندارد اشاره کرد که این مهم منجر به بیمهگری پیشگیرانه خواهد شد.
ارائه نرخ رقابتی و تخفیفات مناسب به مراکزی که دارای تجهیزات ایمنی بهروز و استاندارد باشند؛ گامی به سمت بیمهگری پیشگیرانه
قهرمانی در پاسخ به این پرسش که فرآیندهای ارزیابی ریسک و قیمتگذاری در بیمههای آتشسوزی، بهویژه برای صنایع پرریسک، چگونه در بیمه البرز مدیریت میشوند و چه رویکردی برای ایجاد تعادل بین جذب ریسکهای سودآور و پرهیز از ریسکهای بیش از حد بالا اتخاذ کردهاید؟ متذکر شد: در بیمه البرز، رویکرد حرفهای و فنی برای صدور بیمهنامههای صنایع پرریسک است که میتوان به «ارزیابی فنی دقیق ریسک که شامل؛ بازدید اولیه و همچنین بررسی سوابق سنوات گذشته بیمهنامه و بررسی ریسکهای مشابه»، «ارائه نرخ و شرایط متناسب با ریسک و با در نظر گرفتن شرایط واگذاری اتکایی»، «با توجه به ظرفیت نگهداری، امکان ارائه نرخ رقابتی و با در نظر گرفتن شرایط امکان تفکیک ریسک»؛ «کنترل ریسک بعد از صدور بیمهنامه که شامل ارائه توصیههای مناسب به منظور افزایش ایمنی ریسک و همچنین کاهش خسارتهای احتمالی» اشاره کرد.
وی ادامه داد: عوامل متعددی موجب افزایش ریسک و به اصلاح ایجاد ریسکهای پرخطر میشود که مهمترین آنها عبارت است از فعالیتهای تولیدی پر خطر، عدم رعایت نکات ایمنی، عدم اجرای دقیق برنامه تعمیر و نگهداری ماشینآلات.
قهرمانی توضیح داد: سیاست شرکت بیمه البرز همواره تعادل بین جذب ریسکهای سودآور و پرهیز از ریسکهای پرخطر بوده است که این مهم از طریق یک رویکرد سیستماتیک محقق میشود که استفاده فعال از بیمههای اتکایی مازاد خسارت برای ریسکهای بزرگ و یا صدور بیمهنامهها به صورت کنسرسیوم؛ افزایش فروش بیمهها و ریسکهای خرد و میانمقیاس با سودآوری پایدار با ترغیب شبکه فروش و همچنین ایجاد تخفیفات مناسب؛ کنترل تجمع ریسک و کاهش تعهدات مستقر در یک منطقه جغرافیایی به خصوص جهت خطرات طبیعی؛ تنوعبخشی پرتفوی بین صنایع مختلف؛ اعمال فرانشیز و سایر محدودیتها برای ریسکهای پرخطر به منظور کنترل خسارتهای احتمالی و توانمندسازی شبکه فروش به منظور جلوگیری از صدور بیمهنامههای پرخطر از آن جمله است.
سرپرست بیمههای آتشسوزی بیمه البرز تأکید کرد: شرکت بیمه البرز در سالهای اخیر همواره رتبه نخست در میزان حق بیمه تولیدی در صدور بیمههای آتشسوزی در بین شرکتهای بیمهای را داشته و با دارا بودن نیرویهای فنی و شبکه فروش حرفهای همواره ضمن رعایت اصول فنی و اخلاقی در جذب پرتفوی، با ارائه خدمات مناسب به بیمهگذاران از جمله پرداخت خسارت سریع و دقیق سعی در حفظ بیمهگذاران و جذب مشتریان جدید کرده است.