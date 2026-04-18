به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بهروز محبی نجم‌آبادی ، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در شرایط کنونی کشور، گفت: یکی از ارکان امنیت غذایی و تولید پایدار تقویت نظام تأمین مالی است، از این رو طرح «نوی‌پو» بانک کشاورزی می‌تواند در این جهت به خصوص در بخش تولید محصولات پروتئینی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین نهاده‌های دامی، به‌ویژه در صنعت طیور، افزود: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها، مدیریت هزینه‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی می‌تواند به ثبات بازار کمک کند؛ قطعا شیوه های سنتی تامین مالی جوابگوی نیاز امروز بخش تولید نیست و استفاده از ابزارهای جدید مانند «نوی پو» گریزناپذیر است.

نجم‌آبادی با بیان اینکه بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه وظیفه اصلی حمایت مالی از کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان را برعهده دارد، اظهار داشت: اجرای طرح‌هایی مانند «نوی‌پو» می‌تواند ظرفیت تأمین مالی بانک را افزایش داده و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر، به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش، را فراهم کند.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از مزیت‌های مهم چنین طرح‌هایی افزایش سرعت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به منابع مالی است؛ موضوعی که در شرایط تولید، به‌ویژه در حوزه دام و طیور، اهمیت زیادی دارد. تولیدکنندگان در بسیاری از مواقع برای خرید نهاده‌ها، جوجه‌ریزی یا تأمین خوراک دام نیازمند منابع مالی فوری هستند و روش نوین تامین مالی تعهدی بانک کشاورزی می‌تواند این نیاز را پاسخ دهد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه صنعت دامداری و مرغداری در کشور گفت: مدیریت صحیح منابع مالی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش نوسانات بازار کمک کند. به‌ویژه در مناطقی که قطب تولید محسوب می‌شوند، دسترسی به ابزارهای مالی مناسب نقش مهمی در پایداری تولید و جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان دارد.

نجم‌آبادی تأکید کرد: طرح «نوی‌پو» به‌عنوان ابزاری برای تقویت توان مالی تولید کنندگان و إیجاد شفافیت در زنجیره تولید قطعا آثار بلند مدت مناسبی إیجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه بانک کشاورزی، را از مسائل مهم در تقویت نظام مالی بخش کشاورزی دانست و افزود: ارتقای توان مالی این بانک می‌تواند آثار مستقیم و قابل توجهی در توسعه تولید و پایداری امنیت غذایی کشور داشته باشد.

