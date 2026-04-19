بانک کشاورزی بهترین پشتوانه تامین امنیت غذایی کشور است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نماینده شهرستان های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات بانک کشاورزی در راستای حمایت از فعالان بخش، گفت: بانک کشاورزی با رویکرد حمایتی و عملکرد ممتاز خود، نقش مهمی در تامین مالی و پایداری چرخه تولید و تحکیم زیرساخت های امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.

وی در ادامه ضمن تشریح حساسیت موضوع امنیت غذایی در سطح جهانی و بیان این که بانک کشاورزی تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی کشور است، عملکرد این بانک را به ویژه در سال های اخیر در مقوله تامین امنیت غذایی بسیار ممتاز و شاخص عنوان کرد .

وی افزود: برای تامین امنیت غذایی کشورمان یک پشتوانه لازم بود و امروز بهترین پشتوانه در تامین امنیت غذایی کشور، بانک کشاورزی است؛ چراکه به عنوان بزرگترین‌ پشتیبان مالی بخش کشاورزی، همواره عملکرد درخشان و اثر گذاری را نشان داده و در این روزها نیز این نقش پررنگ تر شده است.