نماینده رامهرمز در مجلس شورای اسلامی:
بانک کشاورزی بهترین پشتوانه تامین امنیت غذایی کشور است
امیرحسین نظری نماینده مردم شهرستان های رامشیر و رامهرمز در مجلس شورای اسلامی، نقش بانک کشاورزی را در رونق تولید بخش کشاورزی و صنایع وابسته بسیار مهم دانست و این بانک را پشتوانه ای موثر در تامین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نماینده شهرستان های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاشها و خدمات بانک کشاورزی در راستای حمایت از فعالان بخش، گفت: بانک کشاورزی با رویکرد حمایتی و عملکرد ممتاز خود، نقش مهمی در تامین مالی و پایداری چرخه تولید و تحکیم زیرساخت های امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح حساسیت موضوع امنیت غذایی در سطح جهانی و بیان این که بانک کشاورزی تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی کشور است، عملکرد این بانک را به ویژه در سال های اخیر در مقوله تامین امنیت غذایی بسیار ممتاز و شاخص عنوان کرد .
وی افزود: برای تامین امنیت غذایی کشورمان یک پشتوانه لازم بود و امروز بهترین پشتوانه در تامین امنیت غذایی کشور، بانک کشاورزی است؛ چراکه به عنوان بزرگترین پشتیبان مالی بخش کشاورزی، همواره عملکرد درخشان و اثر گذاری را نشان داده و در این روزها نیز این نقش پررنگ تر شده است.