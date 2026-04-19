به گزارش ایلنا، در نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که با حضور جمعی از وزرا و مسئولان و به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، بر لزوم حمایت از کسب و کارها، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، رفع چالش‌های واردات از استان‌های مرزی و کمک به سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تاکید شد.

در این نشست راهکار‌های حمایت از افراد بیکار شده بر اثر شرایط جنگی ایجاد شده، ضرورت تسریع در تامین و تدارک کالا‌های اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، تسهیل در ترخیص کالا‌های اساسی، پیشگیری از کمبود کالا‌ها و نظارت بر قیمت‌ها و اختصاص ارز واردات کالا‌های اساسی مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است در این کارگروه به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به واحد‌های تولیدی آسیب دیده در جنگ، سیاست‌های لازم تدبیر و مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، تمرکز بر هماهنگی فوری بین نهاد‌های حاکمیتی و وزارت‌خانه‌های مختلف، پرداختن به مسائل اقتصادی با رویکرد کاهش تورم و نظارت روزانه بر بازار کالا‌های اساسی از ویژگی‌های بارز این کارگروه است.