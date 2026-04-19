در نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مطرح شد؛
تاکید بر تسهیل واردات کالاهای اساسی / کمک به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
نوزدهمین نشست کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور جمعی از وزرا و مسئولان و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
در این نشست راهکارهای حمایت از افراد بیکار شده بر اثر شرایط جنگی ایجاد شده، ضرورت تسریع در تامین و تدارک کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی، تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، پیشگیری از کمبود کالاها و نظارت بر قیمتها و اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی مورد بحث قرار گرفت.
گفتنی است در این کارگروه به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، سیاستهای لازم تدبیر و مورد بررسی قرار گرفت.
لازم به ذکر است، تمرکز بر هماهنگی فوری بین نهادهای حاکمیتی و وزارتخانههای مختلف، پرداختن به مسائل اقتصادی با رویکرد کاهش تورم و نظارت روزانه بر بازار کالاهای اساسی از ویژگیهای بارز این کارگروه است.