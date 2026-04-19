خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت محصولات ایران‌خودرو در فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد

کد خبر : 1775042
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ایران‌خودرو فهرست قیمت محصولات خود در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، شرکت ایران‌خودرو قیمت محصولات خود در فروردین‌ماه امسال را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، قیمت ری‌را اتوماتیک برابر با ۳۱٬۳۱۹٬۶۷۷٬۶۱۲ ریال و قیمت پژو ۲۰۷ دستی ۱۰٬۷۱۰٬۵۴۱٬۲۰۳ ریال اعلام شده است.

قیمت هایما اس S۸ برابر ۳۳٬۷۷۴٬۷۸۰٬۴۷۹ ریال، قیمت سورن پلاس با موتور برابر با ۱۱٬۴۶۴٬۶۸۴٬۷۲۶ ریال و قیمت هایما ۷X نیز۳۷٬۱۰۲٬۸۷۳٬۱۹۶ ریال اعلام شده است.

ایران‌خودرو اعلام کرده است که قیمت‌های مذکور مربوط به نرخ مصوب فروش کارخانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید