قیمت محصولات ایرانخودرو در فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد
به گزارش ایلنا، شرکت ایرانخودرو قیمت محصولات خود در فروردینماه امسال را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، قیمت ریرا اتوماتیک برابر با ۳۱٬۳۱۹٬۶۷۷٬۶۱۲ ریال و قیمت پژو ۲۰۷ دستی ۱۰٬۷۱۰٬۵۴۱٬۲۰۳ ریال اعلام شده است.
قیمت هایما اس S۸ برابر ۳۳٬۷۷۴٬۷۸۰٬۴۷۹ ریال، قیمت سورن پلاس با موتور برابر با ۱۱٬۴۶۴٬۶۸۴٬۷۲۶ ریال و قیمت هایما ۷X نیز۳۷٬۱۰۲٬۸۷۳٬۱۹۶ ریال اعلام شده است.
ایرانخودرو اعلام کرده است که قیمتهای مذکور مربوط به نرخ مصوب فروش کارخانه در فروردینماه ۱۴۰۵ است.