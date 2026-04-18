به گزارش ایلنا از ساتبا، پس از آغاز برنامه اجرای نخستین نیروگاه خورشیدی شناور در جنوب کشور، بررسی کارشناسی احداث دومین نیروگاه خورشیدی شناور در شمال کشور نیز آغاز شد.

علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، با اعلام این خبر گفت: با توجه به محدودیت شدید زمین در استان مازندران، یکی از راهکارهای مهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی شناور بر روی آب‌بندان‌ها و مخازن آبی است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در ساتبا، بازدید میدانی از منطقه مازندران با حضور مجری طرح و مسئولان استانی انجام شد.

پرنده مطلق خاطرنشان کرد: در این بازدید، امکان احداث اولین نیروگاه خورشیدی شناور یک مگاواتی در منطقه بابل مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امکان‌سنجی و بررسی کارشناسی جهت احداث دومین نیروگاه خورشیدی شناور کشور در آب‌بندان گاودشت (گاو تیمور / آب‌بندان آب‌بِشتی) بابل آغاز شده است، افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، آب‌بندان گاودشت با مساحت تقریبی ۳ هکتار، ظرفیت بالقوه‌ای برای اجرای چنین پروژه‌ای دارد.

معاون فنی و مهندسی ساتبا اظهار داشت: بر این اساس، مقرر شده است در صورت تأیید نتایج بررسی‌های کارشناسی دقیق و احراز قابلیت فنی و محیط‌زیستی محل، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی شناور با ظرفیت ۱ مگاوات در این محدوده آغاز شود.

