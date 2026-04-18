بازسازی پل B1 در آزادراه شمالی کرج با رویکرد مهندسی ارزش
معاون ساخت و توسعه آزادراهها، در بازدید میدانی از پل B1 آزادراه شمالی کرج در حضور نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح آخرین وضعیت این سازه آسیبدیده، از ادامه ارزیابیهای فنی و بررسیهای مشاوران و پیمانکاران خبر داد و اعلام کرد بازسازی این پل با رویکرد مهندسی ارزش و بر اساس برنامهریزی انجامشده، دنبال خواهد شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت مادر تخصص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، میلاد دوستی در جریان بازدید میدانی از پل B1 در آزادراه شمالی کرج که به همراه دکتر نیکزاد، نایب رییس اول، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شد، با اشاره به آخرین وضعیت این سازه آسیبدیده اظهار داشت: از نخستین ساعات وقوع حادثه و وارد آمدن آسیب به این پل، تیمهای اجرایی وزارت راه و شهرسازی به همراه مجموعه استانداری البرز در محل مستقر شدند و با حضور مشاور و پیمانکار پروژه، ارزیابیهای اولیه در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شد.
وی با تأکید بر توانمندی داخلی در اجرای این پروژه افزود: تمامی مراحل طراحی، محاسبه، اجرا و حتی برنامهریزی برای تعمیر و بازسازی این پل توسط شرکتها و مهندسان داخلی انجام شده و این پروژه بهعنوان یکی از نمادهای خودکفایی و افتخارات مهندسی کشور محسوب میشود.
دوستی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بررسیهای فنی و محاسباتی با دقت در حال انجام است و بازدیدهای میدانی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا روند اجرا با حداکثر سرعت و دقت پیش برود.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها با اشاره به شرایط ویژه ایجادشده برای زیرساختهای کشور تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصههای میدانی، به سمت هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور حرکت کرده است؛ با این حال، همانگونه که در بخشهایی نظیر شبکه ریلی شاهد بودیم که در کمتر از ۴۸ ساعت به شرایط عادی بازگشت، در حوزه راه و آزادراه نیز با همت مجموعه دولت، مجلس و جامعه مهندسی کشور، بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
وی در ادامه با تشریح میزان خسارات وارده به این پل گفت: متأسفانه این سازه که یکی از پلهای خاص و شاخص کشور به شمار میرود، دچار آسیب جدی شده است. بر اساس ارزیابیهای اولیه، بخشی از عرشه پل به طول تقریبی ۳۰ تا ۴۰ متر تخریب شده و تعدادی از کابلهای اصلی نگهدارنده نیز از بین رفتهاند که این موضوع موجب وارد شدن آسیبهای سازهای قابل توجهی شده است. همچنین بخشی از پایهها در دهانهای حدود ۴۰ متر دچار آسیب شدهاند که احتمالاً نیازمند تخریب و بازطراحی خواهد بود.
دوستی با اشاره به روند پیشرو برای بازسازی تأکید کرد: عملیات در دو بخش اصلی شامل آواربرداری و بازسازی در حال برنامهریزی است. در حال حاضر، مرحله مطالعات، طراحی و بررسیهای فنی آغاز شده و پس از تکمیل این مرحله، عملیات اجرایی وارد فاز آواربرداری و سپس بازسازی خواهد شد. در این مسیر، تلاش میکنیم با بهرهگیری از رویکرد مهندسی ارزش، ضمن حفظ بالاترین سطح ایمنی و کیفیت، هزینهها را مدیریت کرده و سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.
وی در پایان با اطمینانبخشی به افکار عمومی خاطرنشان کرد: جامعه مهندسی کشور از توان علمی و اجرایی بالایی برخوردار است و با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و دانشگاهی، این پل با کیفیتی حتی بهتر از گذشته بازسازی و در اختیار مردم عزیز قرار خواهد گرفت.