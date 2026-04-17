به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه فولادمبارکه گفت: این شرکت با وجود قرار داشتن در دشوارترین شرایط عملیاتی، رویکرد مسئولانه خود را در قبال بازار فولاد کشور حفظ کرده و تمام ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی خود را برای کمک به تنظیم بازار به‌کار گرفته است.

او با اشاره به ازسرگیری ارسال محصولات افزود: از تاریخ ۱۴۰۵/۱/۲۷ حمل محصولات از انبارهای فولادمبارکه به مقصد مشتریان آغاز شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که واحدهای تولیدی شرکت آسیب‌های متحمل آسیب شده اند، اما با برنامه‌ریزی شبانه‌روزی کارکنان، راهکارهایی پیش‌بینی شده است که در صورت تأمین پیش‌نیازها، بازار بسیار زودتر از انتظار با محصولات فولادمبارکه تأمین خواهد شد و این مجموعه ذخایر استراتژیک خود را با هدف آرامش بیشتر در اختیار بازار قرار می دهد و در عین حال انتظار می رود شرکت هایی نیز که بعضا دو تا سه ماه ذخیره محصول دارند موجودی خود را به بازار عرضه کنند.

زرندی ضمن اشاره به صادرات حدود ۱میلیون تنی ورق گروه فولاد مبارکه در سال گذشته به امکان کمک به تامین بازار با کاهش صادرات اشاره کرد و گفت: تمرکز شرکت بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید داخلی است و اگرچه تدابیر لازم برای واردات نیز در نظر گرفته شده است اما برآورد ما این است که ظرفیت‌های داخلی قابل استفاده است و بازگشت بازار به روال عادی بدون نیاز به واردات نیز محقق می شود.

مدیرعامل گروه فولادمبارکه قیمت‌های فعلی ورق در بازار غیررسمی را «کاذب و غیرواقعی» توصیف کرد و گفت: در ماه‌های رکودی بهمن و اسفند سال گذشته، محصولات فولادمبارکه بدون رقابت و با قیمت پایه عرضه شد. قیمت‌های امروز بازار غیررسمی هیچ تناسبی با نرخ خرید ورق از فولادمبارکه ندارد.

او همچنین از ارائه پیشنهاد جامع این شرکت به ستاد تنظیم بازار خبر داد و توضیح داد: در صورت فراهم‌شدن پیش‌نیازهای لازم، امکان ازسرگیری عرضه محصولات فولادمبارکه، حتی با وجود آسیب‌دیدگی بخش‌های گسترده‌ای از خطوط تولید وجود دارد، در این طرح، توان بازرگانی گروه برای تسریع در بازگشت تولید به کار گرفته می‌شود.

مدیرعامل فولادمبارکه در پایان، حفظ و بازگشت اشتغال در مجموعه و برای تمامی ذی‌نفعان را «اولویت ویژه» این گروه عنوان کرد.

انتهای پیام/