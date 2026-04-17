به گزارش ایلنا، تارا توربو با بیشینه توان 160 اسب بخار و حداکثر گشتاور قابل توجه 240 نیوتن‌متر که از دور 1750 در دسترس راننده قرار می‌گیرد، قادر است ظرف تنها 9 ثانیه از حالت سکون به سرعت یکصد کیلومتر بر ساعت رسیده و در نهایت به 210 کیلومتر بر ساعت سرعت دست پیدا کند.

مصرف سوخت ترکیبی این محصول ایران‌خودرو، کمتر از 7 لیتر در صد کیلومتر است.

تارا توربو در روزهای اخیر موفق شده آزمون تصادف از جلو را در نخستین مرکز تست تصادف خاورمیانه با موفقیت پشت سر گذاشته و نتایج خیره‌کننده‌ای بر جای بگذارد و بدین ترتیب به ایمن‌ترین خودرو داخلی بدل شود.

مشخصات فنی تارا توربوشارژ

نوع موتور: EF7PTC توربو شارژ – ۴ سیلندر خطی

حجم موتور: ۱.۷ لیتر

حداکثر قدرت: ۱۶۰ اسب بخار

حداکثر گشتاور: ۲۴۰ نیوتن‌متر در ۱۷۵۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه

گیربکس: ۶ سرعته اتوماتیک

شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر بر ساعت: ۹ ثانیه

حداکثر سرعت: ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت ترکیبی: ۶.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

تعلیق جلو: مک فرسون

تعلیق عقب: نیمه مستقل

ترمزها: جلو و عقب دیسکی

ایمنی: امتیازات بالا در تست تصادف از جلو (مرکز تست تصادف و ایمنی ایران AQS)

انتهای پیام/