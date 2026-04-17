بازار در انتظار «تارا EF7P توربو»، قویترین و ایمنترین سدان داخلی
«تارا» با قوای محرکه جدید یعنی EF7PTC که قدرتمندترین پیشرانه ساخت داخل به شمار میرود، به سریعترین و چابکترین سدان داخلی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، تارا توربو با بیشینه توان 160 اسب بخار و حداکثر گشتاور قابل توجه 240 نیوتنمتر که از دور 1750 در دسترس راننده قرار میگیرد، قادر است ظرف تنها 9 ثانیه از حالت سکون به سرعت یکصد کیلومتر بر ساعت رسیده و در نهایت به 210 کیلومتر بر ساعت سرعت دست پیدا کند.
مصرف سوخت ترکیبی این محصول ایرانخودرو، کمتر از 7 لیتر در صد کیلومتر است.
تارا توربو در روزهای اخیر موفق شده آزمون تصادف از جلو را در نخستین مرکز تست تصادف خاورمیانه با موفقیت پشت سر گذاشته و نتایج خیرهکنندهای بر جای بگذارد و بدین ترتیب به ایمنترین خودرو داخلی بدل شود.
مشخصات فنی تارا توربوشارژ
نوع موتور: EF7PTC توربو شارژ – ۴ سیلندر خطی
حجم موتور: ۱.۷ لیتر
حداکثر قدرت: ۱۶۰ اسب بخار
حداکثر گشتاور: ۲۴۰ نیوتنمتر در ۱۷۵۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه
گیربکس: ۶ سرعته اتوماتیک
شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر بر ساعت: ۹ ثانیه
حداکثر سرعت: ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت
مصرف سوخت ترکیبی: ۶.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
تعلیق جلو: مک فرسون
تعلیق عقب: نیمه مستقل
ترمزها: جلو و عقب دیسکی
ایمنی: امتیازات بالا در تست تصادف از جلو (مرکز تست تصادف و ایمنی ایران AQS)