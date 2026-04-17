محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره میزان خسارت آورده آمده به زیرساخت‌های صنعت هوایی کشورمان در پی حمله صهیونیستی-آمریکا اظهار داشت: حدود ۵٠ فروند هواپیما از ناوگان هوایی کشورمان دچار آسیب دیده‌اند که از این میان حدود ١٠ فروند هواپیما با اصابت مستقیم موشک‌های کشورهای متخاصم منهدم شده‌اند اما امکان تعمیر و ترمیم برخی از هواپیماهای آسیب دیده وجود دارد و می‌توان این هواپیماها را به چرخه پروازی برگرداند.

وی ادامه داد: حمله به هواپیماهای مسافری نشانه ضعف دشمن است و حمله به ناوگان مسافری خلاف مقررات جنگ است اما دشمن از سر بدبختی و ناتوانی به هواپیماهای مسافری کشورمان حمله کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیگیری حقوق کشورمان دربرابر از دست رفتن برخی از زیرساخت‌های هوایی از جمله هواپیماهای از دست رفته از ایکائو به عنوان نهاد بین‌المللی تاکید کرد: معتقدم امروز با بروز این اتفاقات، حقوق بین‌الملل و نهادهای بین المللی مرتبط با دفاع از حقوق بشر معنایی ندارد. تمام این سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایکائو سازمان‌های تشریفاتی و بی‌کاربرد و مسخره‌ای هستند و در زمانی که باید کارکرد خود را نشان دهند، سکوت می‌کنند.

رضایی کوچی افزود: متاسفانه این سازمان‌های به اصطلاح مجری تعهدات بین‌الملل کارایی خود را از دست داده‌اند و تنها یک نام از خود به جا گذاشته‌اند و معتقدم باید نظم دیگری بر دنیا حاکم شود.

وی ادامه داد: مکاتبات خود را با ایکائو انجام می‌دهیم اما امیدی به این نهاد نداریم که به تعهدات خود پایبند باشد و خسارت‌های وارد آمده را خودمان از کشورهای متخاصم خواهیم گرفت.

وی همچنین درباره وضعیت فرودگاه‌های کشور و احتمال برقراری پروازهای داخلی و خارجی در صورت توافق و اتمام جنگ اظهار داشت: مشکلات فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه مهرآباد قابل حل است و مشکل جدی ایجاد نشده و در احتمال توافق و یا تمدید آتش‌بس، پروازهای داخلی و خارجی راه‌اندازی خواهد شد. البته تاکید دارم که برقراری پروازها به نتایج مذاکره و شرایط ادامه جنگ یا توافق بستگی دارد. اما از نظر زیرساخت‌ها و رادارها مشکل جدی برای برقراری پروازها وجود ندارد و آسیب‌های وارد آمده مانع از انجام پروازها نمی‌شوند و معطلی نخواهیم داشت.

