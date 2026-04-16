به گزارش ایلنا، پیرو اعلام نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۵، ایران‌خودرو قیمت مصوب محصولات قابل عرضه در فروش فوری اینترنتی روزهای شنبه و یکشنبه(۲۹ و ۳۰ فروردین) را تعدیل کرد.

قیمت‌های اعلامی در بخشنامه‌های ۴۹۹۲، ۴۹۹۳ و ۴۹۹۴ مربوط به فوری خودروهای تارا اتوماتیک EF7 P توربوشارژ، هایما ۸S و هایما ۷X برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده، با اعمال نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده به روزرسانی شده است.

براین اساس ثبت‌نام طرح فروش فوری در روزهای شنبه ۲۹ فروردین(برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده) و یکشنبه ۳۰ فروردین(برای متقاضیان عادی) با قیمت‌های اصلاح شده انجام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از بخشنامه‌های فروش و کسب اطلاعات بیشتر به سایت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/