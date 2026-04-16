رشد قیمت نفت بهدلیل تردیدها درباره تردد از تنگه هرمز
قیمت نفت بهدلیل تردیدها در مورد کاهش اختلال در تنگه هرمز از سوی مذاکرات صلح آمریکا و ایران افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز پنجشنبه (۲۷ فروردین) افزایش یافت و روند کاهشی پیشین خود را معکوس کرد. بازارهای جهانی اکنون با این پرسش روبهرو هستند که آیا مذاکرات تهران و واشینگتن با میانجیگری پاکستان میتواند به توافقی برای کاهش تنشها و رفع تحریمهای نفتی منجر شود که اختلالی بیسابقه در تأمین انرژی خاورمیانه ایجاد کرده است.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۳۲ دقیقه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۶۵ سنت یا ۱.۷ درصد افزایش به ۹۶ دلار و ۵۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با یک دلار و ۴ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش، ۹۲ دلار و ۷۴ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز چهارشنبه (۲۶ فروردین) پس از نوسان قیمتها در طول جلسه معاملاتی، تغییر چندانی نداشتند.
جان ایوانز، تحلیلگر بازار نفت در مؤسسه پیویام (PVM)، در این باره گفت: ما همچنان نسبت به هرگونه حل فوری این جنگ تردید داریم، هر عنوانی را انتخاب کنید، همیشه یک تیتر متقابل وجود دارد.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سبب اختلال بیسابقه در عرضه جهانی نفت و گاز و تردد از تنگه هرمز، محل عبور حدود ۲۰ درصد از جریان نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان، شده است.
مقامهای آمریکایی و ایرانی در حال بررسی بازگشت به پاکستان بهمنظور ادامه مذاکرات هستند، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز چهارشنبه بهعنوان میانجی وارد تهران شد.
تحلیلگران مؤسسه مالی آیانجی (ING) پیشبینی میکنند که بدون لحاظ کردن عرضه محمولههایی با خطوط لوله (حبشان - فجیره امارات و شرق - غرب عربستان) و عبور تعدادی از نفتکشها تنگه هرمز، عرضه روزانه حدود ۱۳ میلیون بشکه بهدلیل اختلال تردد از این گذرگاه راهبردی مختل شده است.
بر اساس ادعای آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات پایان جنگ در آخر هفته، این اختلال میتواند افزایش یابد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مدعی شده است که واشینگتن معافیت از تحریمها را برای خرید محمولههای نفت خام شناور ایران و روسیه روی دریا تمدید نخواهد کرد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که با تأکید بر کمبود عرضه جهانی نفت خام و فرآوردههای نفتی، ذخیرهسازی نفت، بنزین و فرآوردههای تقطیری ایالات متحده هفته گذشته کاهش یافته، زیرا تلاش کشورها برای جایگزینی بشکههای نفت مختل و سبب افزایش صادرات شده و این موضوع به معنای کاهش واردات بوده است.