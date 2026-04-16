افزایش دو برابری پاداش معرفی ماینرهای غیرمجاز

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از ابلاغ دستورالعمل جدید و بازنگری‌شده پرداخت پاداش معرفی مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارز خبر داد، اصلاحیه‌ای که با هدف همکاری و تسریع در شناسایی این مراکز، میزان پاداش را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

رجبی مشهدی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تعداد ماینرهای کشف‌شده در هر مرکز کمتر از ۱۰ دستگاه است؛ به همین دلیل سازوکار افزایش پاداش بر کشف ۱۰ دستگاه‌ اول متمرکز است.

او افزود: بر اساس اصلاحیه جدید، پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از ۱.۵ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه و همچنین پاداش ۱۰ ماینر دوم از ۱.۵ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش پیدا کرده است.

رجبی مشهدی گفت: پاداش کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه، بدون تغییر و به ازای هر ماینر ۱.۵ میلیون تومان است.

رجبی مشهدی خاطر نشان کرد: در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداش نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

معاون برق و انرژی با اشاره به نحوه محاسبه پاداش‌ها که به‌صورت پلکانی پرداخت می‌شود تشریح کرد: به عنوان مثال، در صورت کشف ۲۱ دستگاه ماینر میزان پاداش به این شکل محاسبه می‌شود:

۱۰ دستگاه اول هر کدام ۳ میلیون تومان (۳۰ میلیون تومان)،

۱۰ دستگاه دوم هر کدام ۲ میلیون تومان (۲۰ میلیون تومان)،

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان هدف از اصلاح این دستور العمل را افزایش مشارکت عمومی در شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، کمک به پایداری شبکه برق کشور و کاهش ناترازی برق عنوان کرد.

